Alfa Romeo Alfetta, GTV, Giulia, Stelvio e B-SUV: le ultime novità

Si delinea sempre di più il futuro di Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione si prepara a dare l’assalto al segmento premium del mercato auto globale con una serie di novità che arriveranno da qui al 2030. In base a quanto trapelato fino ad ora e a quanto confermato dallo stesso numero uno del Biscione il CEO Jean-Philippe Imparato saranno davvero tante le novità che nei prossimi anni arriveranno a dare manforte al SUV Tonale e alle attuali Giulia e Stelvio.

Alfa Romeo: il suo futuro si delinea sempre di più

La new entry di questi ultimi giorni è la nuova Alfetta. Nei giorni scorsi Imparato ha detto che sta pensando al clamoroso ritorno di questa auto come vettura di segmento C da affiancare al SUV Tonale. L’auto tornerebbe nelle vesti di berlina fastback, una sorta di incrocio tra un crossover e una berlina hatchback. Il suo ritorno non è ancora sicuro, una decisione verrà presa nel corso del prossimo mese di settembre.

Tra le certezze l’arrivo di un SUV compatto di segmento B che dovrebbe debuttare a marzo 2024 e di cui al momento non si conosce ancora il nome. Questo veicolo non sarà un SUV al 100 per cento e piacerà molto a chi amava Giulietta e MiTo. La vettura sarà prodotta a Tychy su piattaforma CMP e sarà la prima Alfa Romeo con una versione completamente elettrica.

Nel 2025 dovrebbe toccare alla nuova Alfa Romeo Giulia. L’auto avrà anche una versione Quadrifoglio da mille cavalli con prestazioni super. Nel 2026 sarà la volta della seconda generazione del SUV Stelvio anche questo subirà modifiche importanti rispetto alla versione attuale e sarà solo elettrico.

Nuova Alfa Romeo GTV

Nel 2027 sarà la volta di una nuova ammiraglia che non sarà un SUV vero e proprio e che secondi alcuni si potrebbe anche chiamare GTV. Anche in questo caso però il nome è una semplice supposizione. Dal 2028 al 2030 come detto poc’anzi dovrebbe arrivare la nuova Alfetta, l’erede di Tonale e probabilmente una seconda Segmento E.