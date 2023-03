Alfa Romeo, Fiat e Jeep con Assogomma per la guida sicura

L’evento proposto da Assogomma, presso il ghiacciodromo di Livigno, si è appena concluso. Un evento utile a mettere in pratica tutta una serie di test necessari per sottolineare le differenti prestazioni proposte dagli pneumatici invernali ed estivi; indipendentemente dalla tipologia di veicolo e dalla tipologia di alimentazione, le gomme invernali sono apparse superiori a causa della presenza di ghiaccio e neve.

D’altronde i test organizzati da Assogomma avevano la necessità di dimostrare l’importanza dell’utilizzo di pneumatici specifici per le differenti condizioni climatiche proposte. In questo caso gli pneumatici invernali si sono dimostrati preziosi alleati della sicurezza stradale, garantendo sempre ottima direzionalità e tenuta di strada anche in condizioni avverse. I test hanno previsto un approccio portato avanti alle basse velocità per simulare quanto avviene nei tradizionali percorsi cittadini; in ogni caso gli pneumatici invernali hanno avuto sempre la meglio. Accanto agli specialisti di Assogomma c’è stata Stellantis con alcuni dei modelli più diffusi dei suoi marchi impegnati nelle prove proposte dall’evento.

I test di Assogomma si sono basati su alcune prove specifiche

Assogomma ha previsto per l’evento una serie di test messi in pratica sfruttando le doti di alcuni noti modelli dei principali marchi di casa Stellantis.

Si è cominciato con il test relativo alla frenata strumentata che ha visto per protagonista l’Alfa Romeo Giulia che è stata messa alla prova in questa specifica prova. Due esemplari della Giulia equipaggiati con pneumatici estivi e invernali sono stati posti a confronto diretto su un percorso rettilineo, caratterizzato però da un fondo innevato simulando una frenata di emergenza. Entrambe le Alfa Romeo Giulia sono state condotte ad una velocità di 40 km/h su un percorso di 100 metri quando in corrispondenza del punto di inizio della frenata il pilota ha eseguito una frenata di emergenza premendo, contemporaneamente, il pedale della frizione e quello del freno fino a fondo corsa e fino al momento dell’arresto del veicolo.

Per misurare in maniera oggettiva la velocita dei veicoli, il tempo e la decelerazione media, le due vetture sono state equipaggiate con uno strumento di misurazione satellitare. Gli spazi di frenata registrati alla velocità di 40 km/h sono stati di circa 20 metri per gli pneumatici invernali e di circa 40 metri per quelli estivi. La prova è stata poi effettuata anche a 60 km/h solo con la vettura dotata di pneumatici invernali e lo spazio di arresto è risultato comunque inferiore, pari a 35 metri, rispetto a quello della Giulia con pneumatici estivi.

Con l’Alfa Romeo Tonale per la salita e discesa della rampa innevata

L’Alfa Romeo Tonale, nella variante Mild Hybrid, è stata invece protagonista del test in salita e discesa da una rampa innevata. Accanto al primo C-SUV elettrificato di casa Alfa Romeo c’era anche la Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid.

La prova aveva come obiettivo quello di mettere a confronto le prestazioni di mobilità offerte dagli pneumatici invernali rispetto a quelle degli pneumatici estivi sempre in condizioni di fondo innevato, stavolta su un percorso in forte pendenza e con l’impiego di vetture a trazione anteriore e a trazione integrale. La prova di Assogomma ha messo in evidenza, in maniera piuttosto inequivocabile, l’assoluta sicurezza della vettura equipaggiata con pneumatici invernali con cui era possibile mantenere il pieno controllo, sia in salita sia in discesa, arrestando il veicolo in qualsiasi situazione.

Test di sterzata per le Fiat Tipo e 500X

Le Fiat Tipo 5 porte e Fiat 500X, entrambe con propulsore ibrido 1.5 da 130 cavalli in allestimento RED, sono state utilizzate da Assogomma per il test di sterzata su tondo con equipaggiamento omogeneo (tutto invernale o tutto estivo) ed equipaggiamento misto (2 pneumatici estivi e 2 invernali sull’asse trattivo) e per un test di handling e comfort su un percorso misto neve e asfalto pulito, con pneumatici invernali ed estivi catenati. È stata eseguita quindi una prova di sterzata simulando la percorrenza di una rotonda, con equipaggiamento omogeneo estivo, omogeneo invernale e misto ovvero due pneumatici invernali sull’asse trattivo e due estivi sull’asse posteriore. La prova è stata realizzata a bassa velocità, pari a circa 30 km/h, e la vettura con gomme invernali ha affrontato il percorso garantendo sempre una guida sicura e precisa.

Il test con la Fiat 500X ha messo a confronto il comportamento dei due modelli per ciò che riguarda la maneggevolezza, precisione di guida, trazione su fondo innevato e aderenza in frenata, simulando la circolazione in montagna dove, in presenza di neve, è necessario avere pneumatici invernali oppure montare le catene. In inverno, in montagna, è possibile incontrare tratti stradali innevati alternati a tratti asciutti. Partendo da una area con fondo innevato per poi arrivare su un tratto di strada aperto al traffico con un fondo tipicamente invernale, asciutto, freddo e privo di neve o di ghiaccio, con entrambe le vetture le prove di Assogomma hanno cercato di riprodurre le stesse manovre, inclusa una frenata su neve ed una frenata su fondo asciutto. La guida con l’equipaggiamento estivo con catene, nel momento in cui è necessario affrontare tratti di strada puliti, non offre le ottimali condizioni di comfort di guida, presentando rumorosità e vibrazioni allo sterzo. Inoltre, in caso di frenata, gli spazi di arresto risultano più lunghi rispetto all’equipaggiamento invernale. La vettura dotata di pneumatici invernali, concepiti in modo specifico per queste condizioni stradali e climatiche, è in grado di affrontare sia il fondo innevato che quello asciutto offrendo sempre comfort e prestazioni migliori.