Nuova Fiat Panda: continuerà ad essere accessibile a tutti

Nuova Fiat Panda è una delle novità più attese tra quelle che arricchiranno la gamma della principale casa automobilistica italiana. Il suo debutto è previsto entro la fine del prossimo anno. L’auto sarà prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis situati nell’Est dell’Europa. Potrebbe essere la Serbia il paese che ospiterà la produzione di questo modello ma si attendono conferme ufficiali.

L’accessibilità rimarrà una delle caratteristiche essenziali della nuova Fiat Panda

Nuova Fiat Panda sarà un modello molto diverso rispetto a quello attuale che continuerà ad essere prodotto a Pomigliano fino alla fine del 2026. Le due auto dunque saranno commercializzate insieme per circa un paio di anni. La nuova generazione sarà un modello completamente diverso. Infatti aumenterà di dimensioni spostandosi di segmento. Anche il design cambierà molto rispetto alla versione attuale. Inoltre la vettura di Fiat abbraccerà l’elettrificazione con almeno una versione in gamma che sarà completamente elettrica.

Quello che però non cambierà rispetto al modello attuale è che anche la nuova Fiat Panda continuerà ad essere un modello accessibile a tutti con un rapporto qualità prezzo davvero eccezionale. Fiat vuole lanciare questo veicolo sul mercato con l’obiettivo di riprendere importanti quote di mercato perse con l’uscita di produzione negli scorsi anni di Fiat Punto.

Siamo sicuri che l’obiettivo sarà centrato grazie a questa auto che sicuramente potrebbe stupire molto per via delle sue caratteristiche quando finalmente sarà stata ufficialmente presentata dalla principale casa automobilistica italiana. Ricordiamo infine che prima della nuova Fiat Panda altre due novità importanti caratterizzeranno la gamma di Fiat. Ci riferiamo alla nuova Fiat 600 e alla nuova Fiat Topolino, il cui debutto è previsto nel corso del 2023. Nel 2025 invece dovrebbe arrivare un nuovo SUV che sostituirà in un solo colpo Fiat Tipo e Fiat 500X e sarà prodotto in Marocco. Questo modello sarà la nuova top di gamma della casa automobilistica torinese nei prossimi anni.