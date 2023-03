Nuova Alfa Romeo Giulietta: una nuova Alfetta esclude il suo ritorno?

Da tempo si parla di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Lo stesso Imparato in passato aveva accennato al possibile ritorno di questa auto dicendo che lui e il suo staff ci stavano pensando ma che le possibilità erano davvero limitate. Le ultime dichiarazioni del CEO di Alfa Romeo che ha ipotizzato il possibile arrivo di una nuova Alfa Romeo Alfetta sembrano dunque mettere fine alle chance di ritorno di questo amato modello che è stato prodotto fino al mese di dicembre del 2020.

Niente nuova Alfa Romeo Giulietta: il ritorno di Alfetta esclude il suo

La nuova Alfa Romeo Alfetta, secondo quanto dichiarato da Imparato tornerebbe nelle vesti di hatchback di segmento C per affiancare il SUV Alfa Romeo Tonale. Il progetto non è stato ancora confermato. L’approvazione potrebbe arrivare a settembre del 2023. In ogni caso l’arrivo di questo veicolo esclude che possa esserci spazio in futuro per una nuova Alfa Romeo Giulietta. In passato più di qualcuno si era augurato il ritorno di questo modello come alternativa più dinamica e sportiva del Biscione nel segmento del mercato.

Ma evidentemente si preferisce puntare su un altro nome storico che forse per il tipo di vettura che ha in mente Imparato potrebbe essere più appropriato. Ricordiamo per il resto che sono tante le novità che il Biscione lancerà nei prossimi anni. Si parte nel 2024 con un nuovo SUV compatto, nel 2025 e nel 2026 dovrebbero toccare alle nuove generazioni di Giulia e Stelvio.

Nel 2027 sarà la volta di una nuova ammiraglia. Le auto tra il 2028 e il 2030 devono essere ancora approvate. A settembre si dovrebbe sapere quali saranno. Ma come dicevamo poc’anzi non ci sarà spazio per una nuova Alfa Romeo Giulietta. Si parla di un nuovo Tonale, della nuova Alfetta e probabilmente di una seconda segmento E.