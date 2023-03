Ferrari 250 GT Tour de France: in vendita un esemplare da concorso

Una Ferrari 250 GT Tour de France del 1958 è in vendita da Gooding & Company. La richiesta tocca i 6.3 milioni di dollari, ma le offerte potrebbero spingere ancora più in alto il valore. Ad attendere un nuovo proprietario è l’esemplare con telaio 0909GT. Si tratta di uno dei soli 36 del modello con feritoia singola. Nel suo curriculum sportivo, diverse gare in salita del campionato europeo, disputate tra il 1958 e il 1961.

L’auto destinata a passare di mano è stata restaurata con rigorosi standard di qualità, senza badare a spese. Guardandola, sembra che le sue condizioni siano da concorso. A renderla più appetibile ci pensa il certificato Ferrari Classiche. Questa vettura ha vinto il Best of Show e l’Enzo Ferrari Memorial Award al Ferrari Club of America National Concours del 2019.

La 250 GT Tour de France ha aperto la strada alle successive berlinette da competizione come la 250 GT SWB, la 250 GTO e la 275 GTB/C. Quella proposta da Gooding & Company è stata costruita nella primavera del 1958. Suo primo acquirente fu un cliente svizzero, direttore di una società di ingegneria meccanica, che la portò più volte al successo nelle cronoscalate della serie continentale.

Poi passò di mano, per finire nel garage di un connazionale, stella nascente delle corse elvetiche. Con lui l’auto del “cavallino rampante” disputò altre gare, prima della cessione ad un altro proprietario. Diversi nomi si scrissero nel suo libretto col trascorrere degli anni. Il modello continuò a partecipare ad eventi importanti, con altri interpreti al volante. Dal 2017 appartiene a un collezionista americano, che ora ha deciso di separarsene. A lui va il merito del riuscitissimo restauro, durato 2 anni.

Il ritorno dell’auto in società avvenne al Pebble Beach Concours d’Elegance, nell’agosto 2019. Mostrata in modo selettivo, da allora ha guadagnato diversi riconoscimenti. Oggi, la 0909 GT è tra gli esemplari migliori che si possano trovare fra quelli con feritoia singola. Questa vettura possiede una storia ricca e ben documentata. I suoi proprietari sono stati tutti di alta qualità.

Sul piano stilistico, uno degli elementi caratteristici della Ferrari 250 GT Tour de France sono le due pinne posteriori con gruppi ottici integrati. Molto bello il frontale, specie se dotato, come in questo caso, di fari carenati. Il lungo cofano domina la vista laterale, esaltando le proporzioni atletiche del modello, che sembra un felino pronto a scattare.

Pininfarina, nel disegnare i tratti di questa creatura del “cavallino rampante” ha saputo esprimere al meglio il suo talento. L’auto appartiene alla famiglia delle 250 GT Berlinetta competizione passo lungo. Il nome Tour de France giunse dagli appassionati, per celebrare le imprese vittoriose nell’omonima gara transalpina.

La spinta fa capo a un motore da 3.0 litri di cilindrata, con 240 cavalli all’attivo. Questo cuore, accolto in un telaio in acciaio multitubolare, conferisce una grande energia dinamica al modello, giovandosi anche della leggerezza della carrozzeria in alluminio. Il suo compito divenne ancora più facile con le versioni successive, da 260 cavalli, che vantavano una curva di coppia più corposa a tutti i regimi.

Numerosi i successi raccolti in gara, alcuni dei quali di grandissimo prestigio. Ora un esemplare da concorso della Ferrari 250 GT Tour de France è in vendita da Gooding & Company. Il prezzo è per pochi eletti, ma chi può permettersi la spesa, acquistandola si regalerà delle emozioni indescrivibili.

