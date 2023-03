Stellantis: è suo il veicolo commerciale elettrico più venduto in UK

Stellantis può festeggiare un altro primato nel Regno Unito. Infatti il marchio Vauxhall che fa parte del gruppo automobilistico ha rafforzato la sua posizione di produttore di veicoli commerciali leggeri elettrici (e-LCV) con più vendite nel Regno Unito, secondo gli ultimi dati di registrazione pubblicati dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Nel Regno Unito è di Stellantis il veicolo commerciale leggero elettrico più venduto

Il Vivaro Electric e il Combo Electric sono stati il ​​primo e il secondo furgone elettrico (e-LCV) più venduto nel Regno Unito a febbraio, basandosi sullo slancio che Vauxhall ha costruito negli ultimi due anni in questo mercato in rapida crescita. Il brand di Stellantis è stato il produttore di veicoli commerciali elettrici più venduto nel Regno Unito nel 2022 e rimane il produttore più venduto dall’inizio del 2023.

Il Vivaro Electric è stato il furgone elettrico più venduto nel Regno Unito questo febbraio, con 264 immatricolati nel mese, e rimane l’e-LCV più venduto nel paese nel 2023. Inoltre, il Combo Electric è stato il secondo e-LCV più venduto con 115 registrati a febbraio, il che significa che i furgoni elettrici targati Stellantis hanno mantenuto le prime due posizioni nelle classifiche di vendita di questo mese.

Con una performance così forte, Vauxhall ha conquistato finora il 25,6% del mercato dei veicoli commerciali elettrici nel Regno Unito nel 2023. Il successo del marchio di Stellantis deriva dall’essere solo uno dei pochi produttori che offre una versione elettrica in tutta la sua gamma, fornendo flotte e aziende con un furgone elettrico per soddisfare un’ampia varietà di esigenze. Vauxhall sarà un produttore solo elettrico dal 2028.

Il Vivaro Electric di Stellantis – premiato come “Medium Van of the Year” al What Van? Awards 2022 e “Best Medium Electric Van” ai Driving Electric Awards 2022, oltre ad essere stato incoronato “International Van of the Year 2021”, offre una grande flessibilità. Disponibile con una batteria da 50kWh o 75kWh, raggiunge un’autonomia WLTP fino a 205 miglia con una singola carica e viene fornito con un carico utile massimo fino a 1.226 kg.

Il Combo Electric, disponibile con un massimo di sette posti come Combo Life Electric, è stato premiato come “Best Small Electric Van” per il secondo anno consecutivo ai Driving Electric Awards 2022. Disponibile in tre diverse configurazioni del telaio, una batteria da 50 kWh consente un’autonomia massima di 175 miglia (WTLP) con una capacità di ricarica rapida di 100 kW. Dunque per Stellantis ancora buone notizie.