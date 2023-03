Nuova Fiat Multipla: sostituirà la Tipo e sarà prodotta in Marocco

Lanciata alla fine del 2015, Fiat Tipo sarà prodotta fino alla fine del 2025 in Turchia secondo quanto dichiarato nelle scorse ore dal gruppo Stellantis. La vettura non sarà però rinnovata per una seconda generazione e al suo posto arriverà un nuovo SUV. Fiat sta attualmente sviluppando un SUV per il segmento C, lungo circa 4,40 m e con nome in codice UV5. Ospiterà cinque occupanti. Inizialmente era stata presa in considerazione anche una variante a sette posti e poi abbandonata. Soprannominata da alcuni “Nuova Fiat Multipla”, si baserà sulla piattaforma modulare “smart car” destinata ai veicoli d’accesso del gruppo Stellantis.

Dalla Francia dicono che l’erede di Tipo, la nuova Fiat Multipla, sarà prodotta in Marocco

Da questo punto di vista la nuova Fiat Multipla o come si chiamerà l’erede di Fiat Tipo sarà un cugino tecnico delle prossime Citroën C3 e C3 Aircross ma anche del sostituto dell’Opel Crossland. Il SUV Fiat sostituirà sia la Tipo che la 500X. Questo in quanto la casa torinese intende aumentare la propria offerta nei crossover lanciando anche il modello 600 elettrico che come abbiamo potuto notare dalle prime immagini spia sarà una sorta di 500 allargata, a cinque porte e rialzata. La UV5 potrebbe essere proposta anche in versione elettrica ma anche in termica oltre che in microibrida, utilizzando in queste configurazioni diverse evoluzioni del tre cilindri benzina 1.2 PureTech a seconda dei mercati.

Fiat Tipo è attualmente prodotta nello stabilimento Fiat-Tofas di Bursa, in Turchia. Tuttavia la nuova Fiat Multipla sarà prodotta altrove. Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Francia e più precisamente dal sito L’Argus, la nuova vettura della principale casa automobilistica italiana dovrebbe essere prodotta in Marocco, a Kenitra, insieme alla Peugeot 208 e ai quadricicli elettrici Citroën Ami e Opel Rocks-e a cui si affiancherà a fine 2023 la nuova Fiat Topolino.

Nuova Fiat Multipla

A fine 2022 il gruppo Stellantis ha annunciato un investimento di 300 milioni di euro nel suo stabilimento marocchino per raddoppiare la sua capacità produttiva, che raggiungerà le 400.000 unità annue entro il 2030 più 50.000 quadricicli. Il lancio sul mercato del SUV Fiat è previsto per ottobre 2025. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo modello nei prossimi mesi e soprattutto se sarà confermato che il suo nome sarà quello di Nuova Fiat Multipla. Vedremo se davvero le cose andranno così.