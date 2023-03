Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé: c’è chi la immagina così

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé è l’ultima creazione del designer e artista digitale Sugar Chow meglio conosciuto con il nome di Sugar Design. L’artista nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo di Instagram questo nuovo render, che ipotizza una nuova versione della top di gamma della berlina di semento D di Alfa Romeo. Presumibilmente si tratta della versione da 1.000 cavalli e 700 km di autonomia di cui ha parlato il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato nei giorni scorsi in una intervista.

Ecco come potrebbe essere la futura Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé

Questo render mostra una berlina ancora più sportiva e aerodinamica nello stile rispetto al modello attuale. Il suo arrivo sul mercato potrebbe avvenire verso la fine del 2025 o nel 2026. Oltre alla Quadrifoglio, Imparato ha annunciato che il modello base dovrebbe essere lanciato con 350 CV e la variante Veloce potrebbe arrivare a poco più di 800 CV. La futura Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé sorgerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotta in Italia. L’auto dovrebbe essere dotata di ricarica ultra veloce con l’80 per cento dell’energia ricaricata in 18 minuti.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio coupé potrebbe dunque essere la versione ad alte prestazioni della seconda generazione della berlina che secondo alcuni potrebbe anche arrivare sul mercato con una doppia anima lanciando anche una versione sportwagon. Per il momento però si tratta solo di voci che devono ancora essere confermate da Alfa Romeo. Quello che è certo è che una vettura di questo tipo sicuramente darebbe filo da torcere alla BMW M4 Coupé. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito della nuova Giulia nel corso dei prossimi mesi e se davvero la futura generazione avrà uno stile simile a questo oppure no.