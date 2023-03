In vendita un’Alfa Romeo 2000 Spider Touring allo stato dell’arte

Oggi, ad Amelia Island, sarà battuta all’asta un’Alfa Romeo 2000 Spider Touring del 1959. La sessione di vendita, curata da Bonhams, andrà in scena al Fernandina Beach Golf Club. Per la vettura in esame, le stime della vigilia si spingono fino a 150 mila dollari. L’eventuale acquirente, in sua compagnia, potrà vivere emozioni da “Dolce Vita”.

Più rara e costosa della Giulietta Spider, rispetto alla quale è però meno seducente, questa vettura ha le note giuste per guadagnare gli sguardi, in ogni contesto ambientale. Il fascino dei suoi lineamenti, infatti, non si discute. L’esemplare in vendita fu completato nello stabilimento Alfa Romeo l’11 febbraio 1959. Per molti anni l’auto è stata è stata goduta nel suo stato originale, prima di essere sottoposta a un restauro completo iniziato nel 2013.

Verniciata in Grigio Biacca, con accenti cromati e interni in rosso, questa scoperta si offre alla vista in uno stato di forma molto gratificante. Anche il motore è stato completamente ricostruito con nuovi cuscinetti, pistoni, anelli e tutte le parti associate. Il cambio e le sospensioni hanno ritrovato la freschezza delle origini. I lavori sono andati avanti per 3 anni, ma l’auto è stata pettinata da cima a fondo, guadagnando un aspetto impeccabile. Nessun tetto alle spese da parte del committente, che ha preteso il massimo. Dopo il restauro, l’auto ha percorso meno di 1.000 miglia. Il resto del tempo lo ha trascorso in una prestigiosa collezione di creature storiche italiane, sportive o di taglio atletico.

L’Alfa Romeo 2000 Spider Touring è una scoperta di gran classe. Questa vettura a due posti secchi era perfetta per una coppia in cerca di esperienze indimenticabili. Ancora oggi lo è. Generose le sue dimensioni. Sotto il cofano anteriore trova posto un motore a 4 cilindri in linea, da 1.975 centimetri cubi di cilindrata, con basamento in ghisa e testata in alluminio.

Alimentato da una coppia di carburatori doppio corpo Solex 44 PHH, questo cuore sviluppa una potenza massima di 115 cavalli a 5.700 giri al minuto, con un picco di coppia di 14,9 Kgm a 3.600 giri al minuto. Per gestirne le dinamiche, il conducente può giovarsi del supporto di un cambio manuale a 5 marce. La velocità massima si spinge oltre la soglia dei 175 km/h. Il merito del suo stile è di Rodolfo Bonetto. Fra i clienti del modello, anche il mitico Little Tony. Presto qualcuno potrebbe vivere delle esperienze automobilistiche simili alle sue, comprando l’esemplare messo all’asta da Bonhams.

Fonte | Bonhams