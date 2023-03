Stellantis riconferma la sua leadership nel mercato spagnolo

Nel cumulato del primo bimestre del 2023, Stellantis è leader del mercato complessivo delle autovetture e dei veicoli commerciali, con 35.596 immatricolazioni dei suoi marchi commercializzati in Spagna (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot), che rappresentano una quota di mercato del 22,4 per cento. Nel mercato dei veicoli commerciali del gruppo automobilistico è in testa anche in questo periodo, con 8.168 immatricolazioni (39,1 per cento del mercato).

Con 35.596 immatricolazioni accumulate a febbraio e una quota del 22,4%, Stellantis e i suoi marchi guidano il mercato spagnolo

Per quanto riguarda i veicoli elettrificati (100 per cento elettrici + ibridi plug-in), Stellantis ha mantenuto la leadership nei primi due mesi dell’anno, superando le 4.300 autovetture e veicoli commerciali immatricolati, che la mantengono al primo posto, con una quota del 25,5 per cento del mercato.

Il gruppo, inoltre, guida sia il mercato totale 100 per cento elettrico (Citroën, Peugeot e Fiat si collocano rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto della classifica) sia quello degli ibridi plug-in (Jeep e Peugeot sono il terzo e quarto marchio, rispettivamente, in questo mercato finora quest’anno).

Il Gruppo dispone di un’ampia gamma di veicoli elettrificati che si distinguono per offrire elevate prestazioni, rispondendo alle esigenze di ogni tipo di clientela. Molti dei suoi modelli sono tra i più venduti nelle loro categorie, come la Fiat 500e e la Citroën ë-C4, che sono tra i cinque modelli 100% elettrici più venduti nel nostro Paese finora quest’anno. Allo stesso modo, anche la Jeep Compass e la Peugeot 3008 sono nella top 5 della classifica delle vendite ibride plug-in in questo periodo.

Inoltre, Stellantis è leader di mercato nei veicoli commerciali 100% elettrici nei primi due mesi dell’anno, con una quota del 53,2 per cento e i suoi marchi Citroën e Peugeot sono al vertice della classifica in questa categoria. Questi risultati rappresentano un altro passo nell’esecuzione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis , con l’obiettivo di diventare il leader indiscusso nell’elettrificazione in Spagna e nel mondo.