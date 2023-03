Alfa Romeo: Eligio Catarinella nominato Head of Marketing & Communication Global

Eligio Catarinella è stato nominato responsabile Alfa Romeo Marketing e Comunicazione Globale. Riporterà a Jean-Philippe Imparato, CEO del marchio Alfa Romeo. Nato a Torino, con una laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Torino Università di Torino e un master in Marketing Management presso l’Università di Economia di Torino, Eligio Catarinella ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Fiat nel 2005.

Alfa Romeo: ecco chi è il nuovo Head of Marketing & Communication

Da allora, nei suoi 18 anni di carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno del gruppo in ambito Sales & Marketing, sia in Italia che all’estero, maturando una significativa esperienza nel settore automotive.

Tra i ruoli principali ricoperti prima dell’attuale posizione, è stato Head of Product Marketing Lancia/Chrysler per la regione EMEA dal 2012 al 2014, Marketing Director Fiat & Abarth in Italia dal 2014 al 2016, Country manager per Alfa Romeo e Jeep in Svizzera dal 2016 al 2018. Rientra in Italia all’inizio del 2019 come Head of Marketing & Communication di FCA Italy, gestendo il portafoglio prodotti di tutti i marchi.

Da aprile 2020 è stato nominato Amministratore Delegato dei marchi Fiat & Abarth in Italia. Eligio Catarinella, Responsabile Global Marketing e Comunicazione Alfa Romeo: “Da appassionato di auto da sempre, lavorare in Alfa Romeo è un sogno. Sono onorato di entrare a far parte di questo team in un momento così cruciale e impegnativo come la transizione del Marchio verso l’elettrificazione, e orgoglioso di poter supportare le ambizioni di Alfa Romeo di diventare l’azienda globale marchio premium di Stellantis ”.

Nell’ambito della direzione Marketing & Communications, Alessandro Nardizzi è stato confermato alla guida della comunicazione globale di Alfa Romeo. Eligio Catarinella subentra a Francesco Calcara, che ricopre lo stesso incarico da dopo la costituzione di Stellantis. Calcara ha aperto la strada al posizionamento di Alfa Romeo come Marchio premium a livello globale e ha coordinato il lancio del primo veicolo elettrificato nella storia del Marchio del Biscione.

Calcara assume il ruolo di chief operating officer di Free2move eSolutions, la società del gruppo che supporta e incoraggia il passaggio alla mobilità elettrica, svolgendo un ruolo attivo nel raggiungimento di una mobilità economica e pulita.