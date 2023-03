Ferrari: Vasseur conferma che sono in arrivo altri cambiamenti nelle prossime settimane

Il team principal Frédéric Vasseur fa il suo debutto in questa stagione come team manager della Ferrari e le prime modifiche sono già arrivate a Maranello. Il francese è consapevole della sfida che ha davanti e delle aspettative dei ‘tifosi’, che assicura di prenderla come motivazione e sostiene che bisogna andare avanti “passo dopo passo”.

Vasseur prennuncia altri cambiamenti in Ferrari nei prossimi giorni

Vasseur è arrivato alla Ferrari dopo che la Scuderia del cavallino rampante ha mancato i suoi obiettivi la scorsa stagione. I problemi di affidabilità e strategia hanno pesato molto sulla squadra italiana e nonostante Vasseur faccia notare che ci saranno dei cambiamenti nella squadra, ritiene che sia necessario andare a poco a poco. “Dobbiamo prenderla con umiltà. La squadra è arrivata seconda l’anno scorso, non devo entrare e cambiare tutto”, ha detto Vasseur ad Autosport.

Le prime decisioni di Vasseur alla Ferrari si sono già viste. Ravin Jain sarà il nuovo responsabile della strategia, mentre Iñaki Rueda lavorerà da Maranello. Allo stesso modo, Vasseur ha spiegato che stanno lavorando per migliorare la comunicazione. Per il francese, qualunque sia il risultato di una squadra, bisogna lavorare sui propri punti deboli e fa notare che questa è la sua mentalità.

Frederic Vasseur

Inoltre, Frederic Vasseur ritiene che questa filosofia debba essere applicata anche in fabbrica. “Non sono solo le parti che puoi vedere in pista, è anche quello che stiamo facendo in fabbrica per migliorare ogni area perché anche le prestazioni vengono da lì”, ha detto. Vasseur fa il suo esordio in Ferrari quest’anno e assicura che l’entusiasmo dei ‘tifosi’ sia una pressione, ma preferisce prenderlo come motivazione in più e spera che sia positivo per lui. Vedremo dunque come andranno le cose nel 2023 per il team del cavallino rampante atteso ad un pronto riscatto dopo anni difficili.