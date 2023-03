Opel Vivaro si trasforma in un mini camper per il tempo libero

Fino ad oggi, l’Opel Vivaro è stato principalmente conosciuto come un tuttofare per le aziende che cercano un veicolo commerciale leggero tanto flessibile quanto efficiente. Ma può fare molto di più. Ad esempio, Alpincamper ha svelato nelle scorse ore una versione camper pratica e confortevole.

Gli specialisti bavaresi hanno convertendo il veicolo commerciale Opel più venduto in un camper ampiamente equipaggiato e disponibile in due varianti. L’Alpincamper Vivaro 2 offre molto spazio per un massimo di due persone mentre l’Alpincamper Vivaro 4 può ospitare fino a quattro persone. Non importa però se i clienti scelgono la variante più piccola o più grande in quanto entrambe assicurano un viaggio sempre all’insegna del comfort.

Alpincamper Vivaro interni

Opel Vivaro: Alpincamper presenta la versione camper van del popolare LCV

Il Vivaro è dotato di serie di un’ampia gamma di funzioni come aria condizionata, sistema di infotainment con radio DAB e numerosi sistemi di assistenza come Brake e Hill Start Assist, cruise control, limitatore di velocità e Rear Park Pilot.

Inoltre, l’Alpincamper Vivaro è ben preparato per terreni impegnativi grazie al pacchetto per strade sconnesse che include 25 mm in più di altezza da terra e alla trazione integrale Intelli-Grip per sabbia, fango e neve.

Il motore diesel da 2 litri eroga 145 CV di potenza e 370 Nm di coppia massima in combinazione con un fluido cambio automatico a 8 rapporti. Offre rapidi progressi con un’efficienza esemplare.

Nell’Alpincamer Vivaro 4 c’è spazio per tutta la famiglia. Per i tragitti quotidiani in città, oltre al sedile del conducente e del passeggero anteriore girevole, il camper van dispone di due posti aggiuntivi nella parte posteriore, compresi gli attacchi ISOFIX per i piccoli passeggeri.

Una volta raggiunta la destinazione desiderata, la panca letto può essere trasformata in pochi secondi in un letto matrimoniale di 1,20 x 1,95 metri. Inoltre, il tetto a soffietto, sotto il quale è possibile stare comodamente in piedi o allestire una superficie per sdraiarsi, misura anch’esso 1,20 x 1,95 metri.

La salita e la discesa è possibile tramite i sedili anteriori. Dal piano superiore si può godere della vista della natura attraverso tre grandi finestre. Inoltre, il Vivaro 4 dispone di un modulo cucina con spazio di stivaggio per le necessità quotidiane e un lavello con serbatoi di acqua dolce e di scarico con rubinetto automatico dell’acqua.

Fa parte della dotazione di serie anche il frigobox a compressore alloggiato nel modulo cucina. Il fornello estraibile monofuoco è alimentato da una cartuccia a gas. Il soggiorno è isolato e completamente rivestito di feltro. Le tende oscuranti per i finestrini laterali e posteriori, nonché la cabina di guida e le luci a LED a luce bianca calda, assicurano il comfort serale.

Grazie al riscaldatore supplementare Webasto, i pernottamenti in primavera o nel tardo autunno sono piacevolmente caldi all’interno. Completano la dotazione tecnica la batteria al litio con booster di ricarica Euro 6, attacco da 220V esterno ed interno e un caricatore per la seconda batteria.

C’è anche la versione per due persone

Chi preferisce iniziare il weekend o le vacanze da solo o in coppia troverà nell’Alpincamper Vivaro 2 la soluzione ideale. La differenza maggiore rispetto alla versione per quattro persone è il tetto sollevabile, che in questo caso non offre superficie ma fino a 1,90 metri di altezza libera.

Anche qui il divano comfort nella parte posteriore può essere facilmente trasformato in un letto matrimoniale. Un materasso in schiuma di 10 cm di spessore permette di dormire senza problemi. Il modulo cucina ha un fornello a due fuochi con accensione elettrica e lavello integrato. Inoltre, viene fornito anche un tavolo pieghevole integrato.

Alpincamper offre anche accessori aggiuntivi per i due Opel Vivaro camper, come tende da sole a cassonetto, un Multirail per il fissaggio di una vela da sole, degli pneumatici off-road e persino un pannello solare.

Sia l’Alpincamper Vivaro per quattro che per due persone, nonostante la maggiore altezza da terra e il tetto sollevabile, rimangono sotto i 2 metri di altezza e sono quindi perfettamente adatti all’uso quotidiano.

I prezzi per le varianti camper dell’Opel Vivaro sono disponibili su richiesta presso Alpincamper. Lo specialista può anche creare offerte di finanziamento o leasing individuali su richiesta.