Ferrari: ecco il piano per porre fine agli errori di strategia

Frédéric Vasseur vuole porre fine agli errori di strategia che hanno appesantito così tanto la Ferrari la scorsa stagione. Per farlo il francese ha già introdotto i primi cambiamenti nella sua Scuderia e indica nella comunicazione un punto chiave per evitare di fallire nuovamente. Vasseur è team principal della Ferrari solo da pochi mesi e ha già apportato i primi cambiamenti a Maranello. Dopo un 2022 in cui i risultati non sono stati quelli previsti, Vasseur non vuole che gli errori si ripetano. Pertanto, la prima grande decisione dei francesi è stata quella di rimodellare l’organizzazione e designare un nuovo capo della strategia.

Ferrari: Frederic Vasseur ha un piano per ridurre gli errori di strategia ai box della scuderia del cavallino rampante

“Abbiamo deciso di cambiare un po’ l’organizzazione e ci saranno meno persone al muretto “, ha spiegato il caposquadra della Ferrari. “Iñaki Rueda sarà in fabbrica e si concentrerà sulla parte sportiva, Ravin sarà sul muro. Ma non è l’unico cambiamento, dobbiamo anche lavorare sul flusso di comunicazione per assicurarci che sia diretto”, ha sottolineato.

In questo modo, il boss della Ferrari sostiene che la comunicazione è un fattore essenziale per ottenere buoni risultati. Vasseur sottolinea che ottenere un buon flusso di informazioni è fondamentale, ancor più delle azioni stesse. “Quando tutto va bene puoi avere tre o quattro giri da discutere, quando devi reagire in un secondo, è un’altra storia”, ha aggiunto.

Frederic Vasseur

“La cosa che ha l’importanza maggiore quando qualcosa non funziona è cercare di capire perché non ha funzionato. Che sia stato a causa di un’elezione o delle informazioni”, ha detto il nuovo team principal della Ferrari “Molto spesso il problema è nel flusso di informazioni, non nella decisione dell’individuo di premere o meno il pulsante”, ha detto in chiusura. Da segnalare nei giorni scorsi anche l’addio di Gino Rosato figura storia all’interno del team del cavallino rampante.