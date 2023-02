Stellantis annuncia novità importanti in Germania

Arrivano importanti novità per Stellantis dalla Germania. Il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha annunciato nelle scorse ore che dal 1° marzo 2023, Thomas Goldboom, precedentemente direttore vendite di Citroen Deutschland GmbH, assumerà la direzione delle auto usate del gruppo in Germania, succedendo ad Harald Koch, che assumerà un nuovo ruolo all’interno di Stellantis organizzazione. Nel suo nuovo ruolo, Thomas Goldboom riferirà al capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski.

“Thomas Goldboom ha acquisito una vasta conoscenza del settore delle auto usate nelle sue precedenti posizioni professionali ed è stato in grado di ottenere sviluppi commerciali di successo. Continuerà a portare avanti l’espansione del marchio di auto usate Stellantis Spoticar”, spiega Lars Bialkowski.

Marcus Hoffmann si occuperà della costituzione della società di leasing per il leasing commerciale a chilometraggio e servizi connessi e servizi di mobilità, che è in fase di costituzione insieme a Credit Agricole Consumer Finance (CACF). Questa società riunirà le aree di business di Free2Move Lease e Leasys. Dal 1° marzo 2023 sarà nominato Transformation & Deputy Country Manager di Leasys Germania e accompagnerà la start-up sin dall’inizio.

Fatta salva la chiusura e previa approvazione da parte dell’autorità di vigilanza, Marcus Hoffmann assumerà la carica di Country Manager e Head of Market. Hoffmann lavora nel settore automobilistico da più di 20 anni e recentemente è stato responsabile degli affari con flotte e grandi clienti come Direttore B2B presso Stellantis Germany GmbH. Il successore di Marcus Hoffmann come Direttore B2B sarà comunicato in un secondo momento.

Ricordiamo che Stellantis è ormai considerata da molti come una delle case automobilistiche fornitrice di mobilità al mondo guidata da una visione chiara: offrire la libertà della mobilità grazie a soluzioni distintive, convenienti e affidabili. Oltre al suo ricco patrimonio e all’ampia presenza geografica, i maggiori punti di forza dell’azienda risiedono nelle sue prestazioni di sostenibilità, nella vasta esperienza e nei diversi talenti delle sue persone, che lavorano in tutto il mondo.