Nuova Alfa Romeo Giulia da 1.000 cavalli: sarà questo il suo design?

Nelle scorse ore hanno fatto molto rumore le dichiarazioni del numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean-Philippe Imparato il quale ha confermato ad Autocar che verso la metà del decennio lancerà una nuova Alfa Romeo Giulia la cui versione top di gamma sarà ancora la Quadrifoglio che raggiungerà i 1.000 cavalli di potenza. Questa vettura sarà solo elettrica e avrà una gamma con versioni che andranno da 350 a 800 cavalli oltre ovviamente alla Quadrifoglio. Questa probabilmente sarà a trazione integrale con due motori elettrici o forse tre come nel caso della Maserati GranTurismo Folgore.

Un render immagina la nuova Alfa Romeo Giulia da 1.000 cavalli

La nuova Alfa Romeo Giulia, sempre secondo quanto dichiarato da Imparato sarà “l’Alfa Romeo che tutti vogliamo”. La vettura nascerà su piattaforma STLA Large avrà 700 km di autonomia e si ricaricherà in 18 minuti. A proposito di questa futura auto nelle scorse ore sul sito Carscoops è stato pubblicato un nuovo render che prova ad immaginare quale sarà il design di questo modello destinato di certo a far parlare a lungo di sé quando finalmente debutterà nel corso del 2025.

Come possiamo notare da questo render l’idea che molti si sono fatti dopo le parole del numero uno di Alfa Romeo è che questa auto possa avere un design molto aerodinamico e sicuramente molto pregevole.

Del resto è stato Imparato a dire che la nuova Alfa Romeo Giulia sarà un’auto sexy e che punterà su prestazioni e sportività per entrare nel cuore degli appassionati. Per il resto ricordiamo che Imparato ha anche confermato l’arrivo di una sportiva in edizione limitata nel 2023, di un SUV compatto nel 2024 e della nuova generazione di Stelvio nel 2026. Il 2027 invece dovrebbe essere l’anno giusto per il debutto di una nuova ammiraglia che sarà sviluppata negli USA e avrà caratteristiche straordinarie.