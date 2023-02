Nuova Alfa Romeo Giulietta: ulteriori conferme sul suo arrivo dagli USA

Già da tempo si parla del possibile ritorno nella gamma della casa automobilistica del Biscione di una nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque di una vettura che possa essere considerata una sua erede. E’ lo stato lo stesso numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato a dire nelle scorse settimane che in futuro non escludeva l’arrivo di una berlina compatta ad affiancare Tonale nel segmento C in virtù del passaggio del Biscione alle auto elettriche, cosa che favoriva il ritorno di auto più aerodinamiche e la possibilità di sbizzarrirsi con i tipi di carrozzeria.

In futuro saranno due le auto di Alfa Romeo nel segmento C: torna Giulietta?

Nelle scorse ore nuovi indizi sul possibile arrivo in futuro di una nuova Alfa Romeo Giulietta arrivano direttamente dagli Stati Uniti dove il Senior Vice President e Head of Alfa Romeo North America Larry Dominique parlando con la stampa americana ha confermato che la gamma di Alfa Romeo continuerà ad espandersi nei prossimi anni anche dopo l’arrivo del SUV Tonale. Dominique ha detto che in futuro saranno 5 i modelli che faranno parte della gamma del Biscione in Nord America. Ci saranno due auto di segmento C, due di segmento D e una di segmento E. Inoltre la casa milanese pensa anche ad una vettura sportiva ad alte prestazioni ma il suo arrivo non è ancora sicuro.

Se dell’ammiraglia di segmento E si è già parlato abbondantemente mentre nel segmento D non ci saranno sorprese con l’arrivo delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio, sorprendono le dichiarazioni relative al segmento C dove è stato detto che oltre al Tonale che con la seconda generazione sarà elettrico al 100 per cento ci sarà spazio per un’altra vettura più vicina nello stile ad una berlina.

Ed ecco allora che il pensiero di una nuova Alfa Romeo Giulietta sembra farsi sempre più forte. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno in proposito dal brand premium del gruppo Stellantis che con questi modelli ha intenzione di coprire l’80 per cento del segmento premium del mercato auto americano.