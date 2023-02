Stellantis chiude il secondo turno e taglia posti di lavoro a Porto Real

Arrivano brutte notizie dal Brasile per quanto riguarda Stellantis. Dopo circa cinque mesi di attività si è concluso definitivamente il secondo turno di produzione nello stabilimento di Porto Real. Questo turno aveva ripreso a funzionare nell’ottobre dello scorso anno. Secondo quanto dichiarato dal gruppo automobilistico, ciò è avvenuto “per adeguare il proprio ritmo produttivo al livello della domanda nel mercato estero”. La fabbrica pertanto lavorerà su un solo turno ma con maggiore capacità, come comunicato dalla società alla stampa brasiliana.

Stop al secondo turno di produzione nello stabilimento Stellantis di Porto Real

Alla fine di agosto 2022, quando è stata lanciata la nuova Citroën C3, l’azienda ha annunciato l’assunzione di 340 lavoratori per riprendere, in ottobre, il secondo turno di produzione nello stabilimento, che fino a quel momento produceva solo la Citroën C4 Cactus e la Peugeot 2008, entrambe con scarsa domanda nel mercato locale. La fabbrica era stata ristrutturata per ricevere la piattaforma CMP, una delle più moderne mai sviluppate da PSA, che è stata incorporata in Stellantis nella fusione con FCA.

Oltre alla C3, altri modelli saranno prodotti in fabbrica, secondo quanto annunciato nei mesi scorsi da Stellantis. A causa della chiusura del secondo turno, secondo Stellantis, “è stato necessario anticipare la fine dei contratti a tempo determinato, per lo più contratti per far fronte all’immediata necessità di aumentare la produzione”.

Il gruppo ha anche chiarito che la fabbrica di Porto Real non sarà chiusa né la produzione sarà trasferita a Betim, notizia che invece era circolata in alcuni gruppi WhatsApp di dipendenti: “Non è un’informazione vera. Questa è chiaramente una fake news”. L’unità di Rio de Janeiro è considerata un “asset importante e strategico” per il gruppo Stellantis, ed è sede della produzione dei modelli Peugeot e Citroën e dei loro motori. Circa 1.500 dipendenti continueranno a lavorare nel sito.