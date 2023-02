Fiat: Tavares conferma due nuove auto elettriche nel 2023

In occasione della presentazione dei risultati finanziari del 2022 il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato carlos Tavares ha confermato che nel 2023 e più precisamente nella seconda metà dell’anno debutteranno due nuove auto elettriche di Fiat. Se sull’identità della prima ormai non ci sono più dubbi rimane fitto il mistero a proposito del secondo modello. La prima ad arrivare dovrebbe essere il nuovo B-SUV che la principale casa automobilistica italiana produrrà in Polonia a Tychy insieme a Jeep Avenger. Si tratterà di un modello che avrà molte cose in comune con la nuova entry level di Jeep.

Carlos Tavares conferma due nuove auto elettriche per Fiat nel 2023

Le due auto condivideranno la stessa piattaforma, molti componenti e anche alcuni motori tra cui quello della versione elettrica da 156 cavalli e 400 km di autonomia. Il nome di questo modello non è ancora certo anche se di recente ci sono state molte indiscrezioni sul fatto che si possa chiamare nuova Fiat 600. Questo in quanto il CEO della casa italiana Olivier Francois pensa di usare nomi che fanno parte della storia del brand torinese per le auto del futuro.

Maggiori dubbi permangono per quanto riguarda la seconda auto elettriche che Fiat lancerà nel 2023. A quanto pare non si dovrebbe trattare della nuova Fiat Panda e nemmeno della versione di produzione del concept Centoventi o di una erede di Punto.

Più probabilmente sarà un quadriciclo elettrico gemello di Citroen Ami che forse si chiamerà nuova Fiat Topolino. Anche in questo caso però il nome non è ancora sicuro. Altra ipotesi è che si possa trattare di una versione cabrio del nuovo B-SUV, ma questa ipotesi sembra al momento davvero molto improbabile. Vedremo dunque se nelle prossime settimane il mistero sarà finalmente risolto e scopriremo quali sorprese ha in serbo la principale casa automobilistica italiana.