Nuova Fiat Punto: in Serbia sarà prodotta la sua erede?

Nuova Fiat Punto è un’auto di cui si è parlato molto in passato quando sembrava abbastanza certo il suo ritorno sul mercato grazie soprattutto all’avvento di Stellantis. Le cose però sono andate diversamente e di recente il nuovo numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois ha detto chiaramente che Punto avrà un’erede che però non si chiamerà con questo nome.

La nuova Fiat Punto in Serbia? L’ipotesi non è del tutto da scartare

Nella giornata di ieri abbiamo saputo che Stellantis investirà 200 milioni di euro in Serbia per produrre una nuova auto elettrica di Fiat a Kragujevac. In molti ritengono che si possa trattare della nuova Fiat Panda. Del resto di questo modello abbiamo saputo di recente che non sarebbe stata prodotta in Italia e il suo arrivo è previsto nel 2024, anno in cui dovrebbe appunto partire la produzione di questa nuova auto nello stabilimento serbo di Stellantis.

Qualcuno però ipotizza che in realtà la nuova Fiat Panda sarà prodotta in Polonia a Tychy e che il modello che Fiat porterà sul mercato nel 2024 con produzione in Serbia sarebbe la nuova Punto o meglio l’auto che pur avendo un nome diverso sarà sua erede diretta. Ovviamente per il momento si tratta di una semplice teoria.

E’ probabile che già nel corso dei prossimi mesi il mistero verrà risolto. Infatti si attendono notizie ufficiali da parte di Stellantis che potrebbe svelare nello specifico quelli che saranno i suoi piani in Serbia per i prossimi anni. Ricordiamo che si vocifera anche dell’arrivo di una seconda auto elettrica in quella fabbrica che molto probabilmente sarà però di Citroen o di Peugeot. Vedremo dunque che notizie arriveranno.

