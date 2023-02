Fiat Tonale: ipotizzato l’aspetto del SUV

Fiat Tonale è il soprannome che abbiamo dato ad un render apparso sul web nelle scorse ore e realizzato dal famoso designer e artista digitale Kleber Silva. L’idea di creare una sorta di clone di Alfa Romeo Tonale con logo Fiat non è nato senza un motivo specifico. Nei giorni scorsi infatti vi abbiamo mostrato uno strano avvistamento avvenuto in Turchia nei pressi dello stabilimento Tofas, la controllata di Stellantis che produce Fiat Tipo.

Fiat Tonale è il soprannome che abbiamo dato ad un render apparso sul web nelle scorse ore

Nelle immagini si vede un prototipo di Dodge Hornet, che come sappiamo è davvero molto simile ad alfa Romeo Tonale ma con alcune lievi modifiche e soprattutto con uno spazio per il logo diverso da quello del modello di produzione. Tanto è bastato per far pensare a molti che si possa trattare di un futuro modello di Fiat pensato forse solo per alcuni mercati limitati. Insomma secondo queste voci, Fiat potrebbe ripetere quanto fatto da Dodge con la nuova Hornet per un suo modello da vendere in alcune aree del mondo.

Ovviamente l’ipotesi sembra improbabile anche se in questi casi non si può mai dire mai. Ad ogni modo queste immagini hanno ispirato probabilmente il designer che ha immaginato come sarebbe una Fiat Tonale. Il risultato è abbastanza interessante.

La parte anteriore del modello ricorda molte delle recenti auto lanciate da Fiat in America Latina e probabilmente se davvero una Fiat Tonale venisse realizzata pensiamo sarebbe molto simile a questo render. Ovviamente il nome sarebbe diverso e infatti l’artista digitale ha ribattezzato il suo render Fiat Bravo in omaggio al famoso modello che in passato ha fatto parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. Vedremo dunque nei prossimi mesi se questa ipotesi troverà conferme o smentite.