DS Automobiles alla ricerca di punti importanti a Jeddah

Dopo un round difficile a Miami, in cui i piloti non hanno ottenuto punti nonostante il potenziale promettente, DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport concentrano ora tutte le loro energie sull’E-Prix di Jeddah (Arabia Saudita) in programma il 13 e 14 febbraio. Organizzate su una versione abbreviata del circuito urbano della Corniche (3 km), le gare 4 e 5 della stagione 12 saranno ancora una volta ricche di colpi di scena, in particolare grazie al Pit Boost (pit stop obbligatorio che offre il 10% di energia in più) che tornerà durante la prima gara.

Senza dubbio, DS Penske può contare ancora una volta sul talento di Maximilian Günther, pilota che nella scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore firmando una straordinaria tripletta: vittoria, pole position e giro più veloce nello stesso fine settimana. Una prestazione completa, che ha messo in evidenza non solo la sua velocità pura sul giro secco, ma anche la capacità di gestire gara, strategia ed energia in modo impeccabile. Il tedesco rappresenta quindi una certezza per il team franco-americano, soprattutto su un tracciato tecnico e impegnativo come quello di Jeddah.

Accanto a lui, la velocità e il talento di Taylor Barnard costituiscono un altro punto di forza fondamentale per DS Penske. Il giovane britannico, considerato uno dei prospetti più interessanti della categoria, lo scorso anno ha lasciato il segno con due risultati di grande rilievo: terzo posto in Gara 1 e secondo posto in Gara 2. Non solo: Barnard è riuscito anche a conquistare la seconda pole position del weekend, confermando una competitività costante sia in qualifica sia in gara.

Con una coppia così solida e affiatata, il team guarda con fiducia al prossimo appuntamento. Le gare di Jeddah sono in programma venerdì e sabato alle 18:00 CET (20:00 ora locale), in un fine settimana che promette spettacolo e grande intensità agonistica.