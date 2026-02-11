Stellantis inizia bene il suo 2026 in Austria, Alfa Romeo e Fiat sugli scudi

Stellantis Austria apre il nuovo anno con risultati decisamente positivi, confermando il trend di crescita che coinvolge l’intero portafoglio marchi: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel e Peugeot.

Advertisement

Stellantis Austria ha registrato una crescita del 43,4% grazie a 3.269 unità immatricolate

Nel mese di gennaio il gruppo Stellantis ha registrato un aumento del 43,4% nel mercato complessivo – che comprende autovetture e veicoli commerciali leggeri – raggiungendo 3.269 unità immatricolate. Considerando anche il contributo di Leapmotor, la crescita sale al 47,6%, per un totale di 3.364 unità. Tutti i brand hanno migliorato le proprie performance rispetto allo stesso mese del 2025.

Peugeot in particolare torna nella top 10 del mercato austriaco. Con 975 nuove immatricolazioni, il marchio segna un incremento del 33,4% e conquista una quota del 3,8%, in crescita di 0,6 punti percentuali. Un risultato che vale l’ottava posizione nella classifica delle nuove immatricolazioni di autovetture.

Advertisement

Sempre a proposito di Stellantis, FIAT ha impressionato a gennaio con un aumento del 152%, raggiungendo le 728 unità. La quota di mercato di FIAT è praticamente esplosa, raggiungendo il 2,9% (+1,6 punti percentuali). Anche Citroën ha chiuso il mese di gennaio in modo molto positivo. 645 nuovi veicoli Citroën hanno trovato acquirenti, con un aumento del 43% e una quota di mercato del 2,5% (+0,6 punti percentuali). Il marchio tedesco Opel continua a registrare ottimi risultati. Un aumento del 5,4%, raggiungendo le 642 unità vendute, che si traduce in una quota di mercato del 2,5%.

Jeep continua a godere di una forte domanda da parte dei clienti. Un aumento del 61,4%, raggiungendo le 163 autovetture vendute, portando la sua quota di mercato allo 0,7%. Il marchio premium Alfa Romeo inizia il nuovo anno a ritmo sostenuto, registrando un aumento delle vendite dell’11,5 percento, raggiungendo le 97 unità, e una quota di mercato dello 0,4 percento.

Advertisement

Il nuovo marchio cinese di veicoli elettrici Leapmotor ha lanciato 95 nuovi veicoli a gennaio. Un confronto con gennaio 2025 non è ancora possibile, poiché Leapmotor è stato lanciato in Austria a febbraio 2025. Anche il marchio premium francese DS Automobiles registra un inizio positivo, registrando 17 nuove immatricolazioni di auto, con un incremento del 70%.

Stellantis Pro One, la divisione veicoli commerciali con i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot, detiene una quota di mercato complessiva del 23,2 percento ed è quindi ancora leader di mercato per i veicoli commerciali leggeri in Austria. Quasi un veicolo commerciale su quattro consegnato a gennaio proviene da uno dei quattro marchi iconici di veicoli commerciali.

Advertisement

Markus Wildeis, Amministratore Delegato di Stellantis Austria, ha commentato: “Gli sviluppi da settembre 2023 dimostrano chiaramente che Stellantis sta continuando a rafforzarsi in Austria e siamo sulla strada giusta. Questa tendenza è proseguita dall’inizio dell’anno, permettendoci di iniziare il nuovo anno con rinnovata forza e una quota di mercato del 13,2%. Questo successo è dovuto principalmente all’enorme impegno dei nostri dipendenti e dei nostri partner commerciali e di assistenza, ai quali va il mio più sincero ringraziamento”.

“Siamo molto ben posizionati per il 2026. I nostri marchi continuano la loro forte offensiva di modelli e, come potete vedere, il nuovo marchio elettrico Leapmotor si è già affermato. In totale, lanceremo 21 nuovi modelli in Austria nel 2026, ampliando ulteriormente la nostra gamma di veicoli e proseguendo il nostro consolidato percorso di crescita”.