Lancia B-SUV sarebbe la mossa giusta per rilanciare il brand o serve altro?

Fino allo scorso anno il futuro di Lancia sembrava già definito. Infatti era stato ampiamente confermato che il brand sarebbe tornato nel segmento premium con la nuova Ypsilon, la nuova Gamma e la nuova Delta. Le cose però sembrano essere cambiate con l’avvento di Antonio Filosa a capo di Stellantis e di Roberta Zerbi a CEO di Lancia. Nulla sembra più sicuro e lo stesso progetto di una nuova Delta sembra in forse. Di contro si parla di una nuova Lancia B-SUV che secondo alcuni potrebbe essere la giusta mossa per rilanciare le ambizioni del brand sul mercato dopo un inizio non particolarmente brillante con la nuova Ypsilon e in attesa del debutto della futura top di gamma Lancia Gamma.

Il debutto di una Lancia B-SUV sarebbe davvero la mossa giusta per rilanciare le ambizioni del marchio sul mercato?

Non tutti però sono convinti che il lancio di una nuova Lancia B-SUV che qui vi mostriamo in un render realizzato molto probabilmente con l’AI. Alcuni ritengono che si verrebbe a creare l’ennesimo doppione all’interno di Stellantis e che invece sarebbero altre le strade da perseguire per incrementare le vendite del marchio. L’opzione di introdurre un SUV compatto al posto della nuova Delta sembra in apparenza la soluzione migliore per aumentare le vendite dato che parliamo del segmento di mercato che forse va per la maggiore in Europa. Occorre però capire cosa di preciso cambierebbe rispetto alla situazione attuale della nuova Ypsilon da cui probabilmente questo modello finirebbe per derivare.

Se questa ipotetica Lancia b-SUV non sarà portata sul mercato con la giusta strategia di prezzi e con una gamma di motori soddisfacente è difficile pensare che possa avere risultati particolarmente migliori della Ypsilon risultando il doppione di qualche altro modello di Stellantis. Quello che probabilmente sarebbe più importante è un ripensamento dell’intera strategia in modo da dare maggiore autonomia al marchio che altrimenti non avrebbe a nostro motivo alcun motivo di esistere. Vedremo il prossimo 21 maggio cosa dirà a proposito di Lancia Antonio Filosa. Qualcuno continua a temere un ridimensionamento e che alla fine i modelli in gamma possano rimanere solo due: la nuova Ypsilon e la futura Gamma in arrivo nel 2026.