Jeep Renegade: vicino il debutto della versione con il nuovo sistema ibrido flex-fuel da 48 volt  in Brasile

Stellantis si prepara a introdurre in Brasile un aggiornamento di rilievo per la Jeep Renegade, probabilmente il più significativo dall’avvio della produzione nello stabilimento di Goiana in Brasile, oltre undici anni fa. Il SUV compatto adotterà infatti un nuovo sistema mild hybrid flex a 48 volt, destinato a debuttare a breve.

A marzo in Brasile il debutto della Jeep Renegade con sistema ibrido flex-fuel da 48 volt

La tecnologia sarà abbinata al noto motore 1.3 turbo T270 e a un cambio automatico a sei rapporti fornito da Aisin. Rispetto al sistema a 12 volt già visto su modelli come Fiat Pulse, Fastback e Peugeot 208 e 2008, questa soluzione promette un miglioramento sensibile in termini di efficienza energetica. La batteria da 0,9 kW sarà collocata sotto il sedile del conducente, mentre il sistema includerà due unità elettriche: una sostituirà alternatore e motorino di avviamento, l’altra contribuirà direttamente alla spinta, fornendo coppia supplementare e ottimizzando i consumi complessivi del SUV.

Secondo Autos Segredos, Jeep Renegade 2027 debutterà a marzo. Oltre al sistema MHEV, la Renegade ibrida presenterà aggiornamenti estetici e abitacoli. All’esterno, le modifiche saranno impercettibili, mantenendo lo stile già consolidato del modello. All’interno, invece, Jeep cambierà finalmente la plancia. Secondo indiscrezioni provenienti dal Sud America il SUV di Jeep dovrebbe ricevere la plancia più sofisticata della sua sorella maggiore, la Compass.

Per quanto riguarda il sistema mild hybrid a 48 V, sarà più efficiente di quello a 12 V. Questo perché il secondo motore elettrico sarà in grado di generare 28 CV di potenza e 5,6 kgfm di coppia. Un modulo elettronico gestirà questa energia extra e assisterà il motore turbo 1.3 in determinati momenti, riducendo i consumi. Tuttavia, non trasmetterà la trazione alle ruote come nei sistemi full hybrid (HEV), come quelli della Toyota Yaris Cross.

Il nuovo sistema mild hybrid a 48 volt non dovrebbe modificare i valori di potenza del motore 1.3 T270. L’unità continuerà a sviluppare 176 CV e 27,5 kgfm di coppia massima, sia alimentata a benzina sia a etanolo. Stellantis ha inoltre deciso di confermare il cambio automatico Aisin a sei rapporti con convertitore di coppia, rinunciando alla trasmissione a doppia frizione E-DCT adottata sulla versione ibrida europea della Renegade. Una scelta che, secondo la stampa brasiliana, sarebbe legata a ragioni di affidabilità e durata nel tempo.

La gamma 2027 manterrà le cinque versioni attuali, ma solo tre saranno proposte in configurazione ibrida: Altitude, Longitude e Sahara. La Sport T270 resterà esclusivamente termica, mentre la Willys continuerà a rappresentare l’unica variante 4×4 con cambio automatico a nove marce. I prezzi dovrebbero partire da circa 118.290 R$, salendo fino a 190.000 R$ per la Willys.