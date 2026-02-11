Nuova Jeep Renegade: il 2028 sarà il suo anno? Ecco cosa sappiamo su design, motori, prezzo e dimensioni a febbraio 2026

Nuova Jeep Renegade dovrebbe tornare con una nuova generazione nei prossimi anni. In attesa di avere notizie ufficiali il prossimo 21 maggio dallo stesso Antonio Filosa in persona, al momento si vocifera che il debutto della futura generazione potrebbe avvenire entro la fine del 2028 con la commercializzazione che potrebbe iniziare nel 2029. Si tratta però di voci e quindi meglio aspettare notizie più ufficiali.

Il 2028 potrebbe essere l’anno scelto da Stellantis per il debutto della nuova Jeep Renegade

Nel frattempo continuano le speculazioni su come sarà la nuova Jeep Renegade. Una cosa sembra sicura e cioè che il design del modello assomiglierà maggiormente a quello degli ultimi modelli della gamma di Jeep ed in particolare a vetture quali la nuova Jeep Compass e la nuova Jeep Cherokee senza dimenticare la Avenger. Da quest’ultima si differenzierà per uno stile più squadrato, per una maggiore vocazione all’off road e per dimensioni che rispetto alla precedente generazione dovrebbero crescere di qualche cm.

A proposito della nuova Jeep Renegade qui vi mostriamo un render che immagina lo stile del futuro modello che come detto poc’anzi dovrebbe differire abbastanza dal vecchio modello per assomigliare maggiormente al nuovo corso stilistico della casa americana di Stellantis. Ricordiamo che al momento vi sono dubbi anche sulla piattaforma che verrà usata. Si vocifera l’utilizzo della Smart Car ma non si esclude ancora la STLA Small. Nel primo caso il prezzo potrebbe essere più basso del previsto. La vettura per l’Europa dovrebbe essere prodotta a Tychy in Polonia. Prima dell’Europa debutterà in Sud America dove sarà prodotta in Brasile. I prezzi dovrebbero essere molto interessanti specialmente per le versioni entry level e soprattutto nel caso di utilizzo della smart car.

In gamma oltre che delle versioni elettriche è sicura la presenza di diversi ibridi e non escludiamo nemmeno la presenza di qualche motore a benzina, visto il cambiamento di piani di Stellantis voluto da Antonio Filosa. Di sicuro questo modello che con i suoi 4,3 metri si collocherà tra Avenger e Compass continuerà ad avere un ruolo molto importante per Jeep nel prossimo decennio.