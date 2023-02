Stellantis a Bielsko-Biala in arrivo 300 licenziamenti

Arrivano brutte notizie per lo Stabilimento Stellantis di Bielsko-Biala in Polonia. Se fino a qualche anno fa questo sito produttivo viveva bei momenti ed era considerato uno dei fiori all’occhiello del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, la situazione sembra essere cambiata radicalmente con la nascita di Stellantis. In questo impianto vengono prodotti i motori di Jeep Renegade e prima della fine del 2018 dovevano essere utilizzati anche in altri modelli. Nel 2019 la capacità produttiva della fabbrica era di circa 200.000 unità.

In Polonia sarebbero in arrivo i primi 300 licenziamenti nella fabbrica Stellantis a Bielsko-Biala

Si diceva che questa cifra sarebbe potuta anche raddoppiare nel giro di qualche anno. La situazione attuale è ben diversa ed è il risultato di cambiamenti che interessano l’intera industria automobilistica in Europa. Fondata nel 2021, l’azienda automobilistica franco-italo-americana Stellantis sta passando alla produzione di motori ibridi e completamente elettrici entro il 2030 e restringendo il numero di piattaforme all’interno dell’intero gruppo, il che porta direttamente alla chiusura di linee di produzione, interi stabilimenti e purtroppo potrebbe portare anche a molti licenziamenti.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Polonia, questo sta già accadendo presso lo stabilimento Stellantis Powertrain Poland a Bielsko-Biała, poiché secondo indiscrezioni i primi 300 dipendenti riceveranno presto avvisi di licenziamento. Il motivo è l’eliminazione graduale e la riorganizzazione della produzione, principalmente la linea di produzione in cui è stato prodotto il motore a benzina da 1,3 litri (GSE).

La fine è attesa anche per il motore diesel da 1,3 litri (SDE), che sarà prodotto per Jeep Renegade e Fiat 500X solo fino al 2025 a causa dell’entrata in vigore della norma Euro 7. “Questa giornata diventerà una pagina nera nella ricca storia dello stabilimento di Bielsko-Biała”, hanno commentato i sindacati dello stabilimento di Bielsko-Biała. Le prospettive non sono molto incoraggianti per il futuro di questo sito. Per il momento la fabbrica ha un futuro assicurato fino al 2025. Quello che succederà dopo per il momento non è ancora certo.