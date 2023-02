Formula 4 UAE: James Wharton ha conquistato il campionato

Il quinto e ultimo appuntamento del campionato Formula 4 UAE si è confermato ad alto tasso di adrenalina. James Wharton, arrivato ad Abu Dhabi nel ruolo di leader provvisorio della classifica generale, è salito subito in cattedra interpretando al meglio il circuito di Yas Marina e conquistando due pole position ed altrettante vittorie.

La certezza aritmetica del titolo di campione è arrivata nella terza e ultima gara, conclusa nel corso del primo giro a causa di un contatto con Taponen. Il doppio ritiro ha confermato Wharton campione, con 232 punti all’attivo, 20 in più di Tuukka.

Formula 4 UAE: Wharton e Taponen escono vincitori da Abu Dhabi

Wharton ha chiuso la sua partecipazione alla serie con uno score di quattro vittorie, cinque secondi e due terzi posti, confermandosi sul podio in tutte le cinque tappe disputate. È stata una bella esperienza per il pilota australiano.

Ha fatto un grande passo avanti rispetto allo scorso anno ed è contento dei progressi. Continuerà a lavorare per migliorare. Il campionato non è iniziato come avrebbe voluto, ma già nel secondo appuntamento ha lottato per la vittoria. Wharton ha poi ringraziato sia il team Prema che Mumbai Falcons che tutto il gruppo di lavoro di Ferrari Driver Academy per il supporto che gli hanno garantito.

Tuukka Taponen è stato in corsa per il titolo assoluto fino all’ultima delle 15 gare in calendario. Il 16enne finlandese sul circuito di Yas Marina ha conquistato la piazza d’onore in Gara 1 e Gara 2, terminando poi la terza corsa in seguito al contatto con Wharton.

Per Taponen la partecipazione alla serie Formula 4 UAE ha coinciso con l’esordio assoluto in monoposto e i riscontri sono stati subito di livello assoluto. Tuukka ha concluso al secondo posto nella classifica assoluta, con all’attivo quattro vittorie, quattro secondi posti e due terzi, mentre nella speciale graduatoria riservata agli esordienti ha trionfato con ampio margine sul resto degli avversari.

Per il titolo assoluto sapeva che non sarebbe stata una passeggiata, soprattutto perché non hanno avuto molto tempo a disposizione per familiarizzare con la pista. In tutte le gare è partito bene, ha provato a mettere sotto pressione James Wharton, ma le possibilità di sorpasso sono state poche, soprattutto a causa dei lunghi periodi della safety car.

Taponene ha tenuto i giochi aperti fino all’ultima gara, dove purtroppo c’è stato un contatto con il suo compagno di squadra, ma alla fine è comunque molto orgoglioso di quanto fatto in questa sua prima esperienza in monoposto.

Il giovane pilota finlandese ha ringraziato ancora FDA e Prema per tutto il supporto che ha ricevuto e da oggi inizieranno a prepararsi in vista della stagione nel campionato italiano, il cui livello si preannuncia molto alto.