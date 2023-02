Leclerc favorevole al fatto che la Ferrari non indichi un primo pilota prima di iniziare

La Ferrari inizierà la stagione 2023 senza un pilota numero uno e un pilota numero due, secondo il suo capo squadra, Frédéric Vasseur. Una decisione che Charles Leclerc comprende e ritiene essere quella giusta. Allo stesso modo, il pilota monegasco assicura che sia lui che Carlos Sainz debbano spingersi per rendere al meglio, sì, sempre con una sana competitività.

Charles Leclerc si è detto favorevole alla scelta della Ferrari di non avere un primo e un secondo pilota prima di iniziare la stagione

Charles Leclerc affronta il suo quinto anno da pilota Ferrari nel 2023, il terzo con Carlos Sainz come compagno di squadra. Entrambi inizieranno la stagione ad armi pari, poiché Vasseur assicura che fin dall’inizio non ci sarà un primo pilota. ” Sono d’accordo con questa filosofia “, ha assicurato Leclerc nelle dichiarazioni pubblicate da Mundo Deportivo.

Vasseur ha spiegato che, con il progredire della stagione, se uno dei piloti ha chiare opzioni per il titolo, la filosofia cambierà. Qualcosa che condivide anche Leclerc. Nella prima stagione di Sainz da pilota Ferrari, è stato il madrileno a chiudere davanti al compagno, mentre nel 2022 è stato il monegasco a finire davanti. Leclerc assicura che entrambi mantengano un buon rapporto e sostiene che abbiano una sana competitività che li aiuta a migliorare.

Ricordiamo che la Ferrari ha già svelato la sua nuova monoposto SF-23 e sono fiduciosi di poter fare un passo avanti con questa auto. Manca solo una settimana per vederla correre, nei test pre-campionato in Bahrain, e due per la prima gara dell’anno. Vasseur ha davanti a sé la sfida di riportare la Ferrari a lottare per il titolo e, per questo, il francese ha parlato con Jean Todt, che ha ricoperto lo stesso incarico durante e vinto sette campionati del mondo, sei da team leader e uno da amministratore delegato. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni dalla scuderia del cavallino rampante.