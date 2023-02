Stellantis: a Sochaux arrestato dipendente che avrebbe causato l’incendio di 50 auto

Un lavoratore a tempo determinato della fabbrica Stellantis di Sochaux è stato incriminato ed arrestato nell’ambito delle indagini sull’incendio di veicoli avvenuto lo scorso fine settimana. Lo si apprende dalla procura di Montbéliard. Questo dipendente è stato incriminato per incendio e tentato furto aggravato ed è stato posto in custodia cautelare. Lo ha affermato il procuratore di Montbéliard Ariane Combarel.

Stellantis: l’incendio che ha distrutto oltre 50 auto a Sochaux sarebbe stato provocato da un dipendente

Nella notte tra sabato e domenica una cinquantina di veicoli sono stati danneggiati da un incendio. Le auto erano parcheggiate in un ampio parcheggio sotto pannelli solari che sono bruciati anche loro per diversi metri, provocando danni per circa 3 milioni di euro. Arrestato lunedì, il sospetto, che ha timbrato il suo cartellino per entrare nel sito, per il momento non ha ammesso le sue colpe, ha detto mercoledì il pubblico ministero. Gli inquirenti continuano ad indagare, in particolare per sapere se sia davvero intervenuto da solo, come suggeriscono i primi elementi dell’indagine. È stato “presentato come un lavoratore modello”, ha detto il procuratore. Potrebbe essere richiesta una perizia psichiatrica.

Lo stabilimento del gruppo Stellantis di Sochaux produce 1.200 veicoli al giorno, Peugeot 3008 e 5008. All’inizio di febbraio la direzione dello stabilimento ha annunciato l’interruzione del turno di notte, riducendo di un terzo la capacità produttiva del sito, per adeguarsi alla “produzione programma”, aveva poi giustificato la dirigenza del sito produttivo.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo caso che ha riguardato lo stabilimento del gruppo Stellantis presso la città di Sochaux e che ha portato alla distruzione di oltre 50 unità di Peugeot 3008 e 5008 che erano pronte per la consegna e per le quali dunque i proprietari dovranno aspettare ancora per un bel po’.