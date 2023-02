Jeep Renegade Upland: debutta il model year 2023 della special edition

Il Jeep Renegade, noto per le sue migliori capacità off-road del segmento, sta ottenendo un design più audace e una personalità divertente grazie all’allestimento Upland model year 2023.

L’edizione speciale unisce il robusto aspetto off-road e le leggendarie prestazioni 4×4 del marchio americano con interni ben rifiniti e contenuti aggiornati. Inoltre, a grande richiesta è tornato la vivace colorazione esterna Solar Yellow, disponibile su tutti gli allestimenti del Renegade (inclusa l’edizione Upland).

Jeep Renegade Upland 2023 interni

Jeep Renegade Upland: l’edizione speciale si aggiorna con il MY 2023

Jim Morrison, vicepresidente senior e responsabile di Jeep Nord America, ha detto che il Jeep Renegade 2023 è un SUV compatto divertente con una grande personalità. Queste ben note caratteristiche sono ancora più evidenti con la popolare edizione Upland, che è ricca delle leggendarie capacità 4×4, di un bell’aspetto robusto e di dotazioni premium, il tutto a un prezzo accessibile.

La palette colori per gli esterni è qualcosa di cui Jeep è molto orgogliosa, quindi il rilancio del colore Solar Yellow per la gamma del Jeep Renegade è un altro esempio di una straordinaria tonalità per esterni che parla alla fedele community del costruttore americano.

Basato sul popolare allestimento Latitude, il Jeep Renegade Upland 2023 viene proposto sotto forma di pacchetto al prezzo di 595 dollari (555 euro). Presenta una grafica nera opaca sul cofano, una fascia anteriore e posteriore pronta per l’off-road, dei fendinebbia in curva , dei fari con attivazione automatica, deicer tergicristallo, badge Gloss Black, dei cerchi in alluminio da 17” con pneumatici all-terrain, un display TFT da 7 pollici, dei sedili avvolgenti premium in tessuto nero con inserti in bronzo, illuminazione ambientale, un volante in Tecnopelle, il sistema di infotainment Uconnect 4 con display touch standard da 8.4 pollici e il navigatore GPS.

Dispone di un cambio automatico a 9 marce

Il Jeep Renegade Upland 4×4 viene fornito di serie con un motore a quattro cilindri turbo da 1.3 litri abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti. Il sistema Active Drive offre un funzionamento senza interruzioni della trazione integrale, a qualsiasi velocità senza alcun intervento da parte del conducente.

Di serie c’è anche il sistema Selec-Terrain, che prevede quattro modalità (Auto, Snow, Sand e Mud) per assicurare le migliori prestazioni in qualsiasi condizione atmosferica. Tutte le versioni del Renegade sono dotate di oltre 70 funzioni di sicurezza e protezione, tra cui l’avviso di collisione frontale con frenata attiva (non disponibile sugli allestimenti Trailhawk o Upland), il monitoraggio dell’angolo cieco e il sistema di gestione attiva della corsia.

Oltre al Solar Yellow, il Jeep Renegade Upland 2023 è disponibile in Alpine White, Black, Colorado Red, Slate Blue e Sting Grey.