Stellantis annuncia un cambio di leadership in Canada

Stellantis North America, divisione nord americana del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares, ha annunciato oggi che Jason Stoicevich guiderà le operazioni canadesi, riportando a Mark Stewart, North America COO, con effetto immediato. Stoicevich è entrato a far parte di Stellantis per la prima volta nel 2002 e ha ricoperto una serie di incarichi di crescente responsabilità, tra cui quello di vicepresidente del marchio FIAT.

È rientrato in azienda nel 2018 come direttore del California Business Center dopo tre anni in un ruolo automobilistico correlato. Nel 2022 è stato nominato direttore del Southwest (Dallas) Business Centre. Ha una profonda conoscenza dell’industria automobilistica con un forte background in brand, vendite, marketing, rete di concessionari e assistenza.

Jason Stoicevich guiderà le operazioni canadesi di Stellantis riportando a Mark Stewart

“Jason si unisce al team canadese in un momento cruciale della nostra storia”, ha dichiarato Mark Stewart. “Credo che la sua combinazione di esperienza lavorativa e capacità di leadership sarà una risorsa straordinaria mentre ci prepariamo per un futuro elettrico”. Con una mossa correlata, dopo 35 anni di servizio, David Buckingham, attuale responsabile delle operazioni in Canada di Stellantis, ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi alla fine del prossimo mese di maggio.

“Il gruppo Stellantis è incredibilmente grato per i numerosi contributi di Dave, inclusa la sua leadership nell’aiutare a garantire molteplici investimenti a lungo termine in Canada a beneficio di generazioni di dipendenti. Personalmente auguro a lui e a sua moglie Amy solo il meglio per il futuro”, ha detto Stewart.

Per Stellantis dunque un cambio importante in un mercato che in futuro sarà sempre più fondamentale. Vedremo dunque dal Nord America se e quali altre novità arriveranno nelle prossime settimane dal gruppo automobilistico nato nel mese di gennaio del 2021 dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles.