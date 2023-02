Alfa Romeo: il Biscione arricchirà la sua gamma con un pickup?[Render]

Alfa Romeo nei prossimi anni aumenterà drasticamente il numero di auto presenti nella sua gamma. Del resto il gruppo Stellantis ha già confermato di voler puntare forte sulla casa automobilistica del Biscione nei prossimi anni trasformando lo storico marchio milanese in una sorta di brand premium globale. Proprio per questo motivo da qui al 2030 sarà lanciata una nuova auto ogni anno e questo ovviamente dovrebbe garantire al Biscione di potersi sbizzarrire con i tipi di modello e di carrozzeria come anticipato dallo stesso CEO Jean-Philippe Imparato.

Alfa Romeo Vulcano: in un render ipotizzato il design di un futuro pickup del Biscione

Queste dichiarazioni ovviamente fanno crescere l’entusiasmo dei fan del Biscione che sognano di vedere nella gamma della propria casa automobilistica preferita ogni sorta di modello. Anche sul web ovviamente fioccano i render che ipotizzano il design di futuri e ipotetici veicoli della casa milanese. L’ultimo caso è quello del video realizzato sul suo canale di YouTube dall’architetto e designer Tommaso D’Amico che ha provato ad immaginare come potrebbe essere un futuro pickup del Biscione ribattezzato Alfa Romeo Vulcano.

Si tratta di un modello che prende spunto dai pickup esistenti sul mercato ma con le caratteristiche estetiche tipiche di una vettura Alfa Romeo. Oltre al design esterno sicuramente ben riuscito, l’autore di questo render ha immaginato anche l’abitacolo del modello con materiali premium e tanta tecnologia. Ovviamente non sappiamo se in futuro la casa milanese punterà a farsi strada in questo segmento.

A nostro avviso è un po’ difficile dato che Stellantis ha altri brand che per storia e tradizione hanno sicuramente molte più possibilità di presenziare in questo segmento che comunque è in continua crescita a livello globale come dimostra il fatto che sempre più case automobilistiche decidono di lanciare modelli di questo tipo sul mercato.