Peugeot Sport: il 2023 sarà un anno impegnativo in pista e in strada

Il 2023 è l’anno del ritorno di Peugeot Sport nella massima competizione automobilistica, il FIA World Endurance Championship (WEC) con una spettacolare hypercar ibrida progettata per avere successo sui circuiti più impegnativi: la Peugeot 9X8. Sviluppata dallo stesso team di tecnici e ingegneri che ha progettato la 9X8, la 508 Sport Engineered, disponibile nelle versioni Fastback e SW, si distingue sia per la sua vocazione sportiva che per le sue prestazioni, con un motore ibrido plug-in in grado di sviluppa 360 CV e offre la trazione integrale.

Il 2023 anno impegnativo per Peugeot Sport

L’adrenalina della competizione e la lotta costante per ottenere il massimo dalle prestazioni e dalla tecnologia fanno parte del DNA di Peugeot sin dalle origini del marchio. Non va dimenticato che la casa del leone partecipò e vinse la prima corsa automobilistica della storia: la Parigi-Bordeaux-Parigi. Da allora ha lasciato il segno sia nelle competizioni in circuito, come la 24 Ore di Le Mans o la 500 Miglia di Indianapolis, sia nei rally più impegnativi, come la Dakar o il Rally di Montecarlo.

Attualmente, Peugeot Sport, il pluripremiato reparto corse del Marchio, sta elaborando gli ultimi dettagli della sua nuova vettura, la 9X8, che combina potenza, affidabilità ed efficienza di una catena di trazione ibrida per puntare alla vittoria nel Campionato del Mondo Resistenza (WEC) con quattro ruote motrici.

Questa Hypecar da sogno combina un motore V6 biturbo da 2,6 litri a combustione interna da 500 kW (680 CV) nella parte posteriore con un motore/generatore elettrico da 200 kW (270 CV) nella parte anteriore. Dopo le prime gare ufficiali al termine della scorsa stagione, i sei piloti del team Peugeot TotalEnergies stanno imparando a sfruttare al meglio il loro potenziale nei test su un simulatore specifico e nei test su vari circuiti di alto livello, come il MotorLand Aragón.

È la terza volta che Peugeot si mette alla prova nella specialità. All’inizio degli anni ’90 la casa francese, dopo una lunga striscia di vittorie alla Dakar, volse lo sguardo verso i circuiti, nello specifico verso i prototipi sportivi e le gare di durata. Ha sviluppato la Peugeot 905, che ha vinto il campionato del mondo di questo sport nel 1992 e ha segnato una tripletta sul podio alla 24 Ore di Le Mans l’anno successivo.

Già nel 21° secolo Peugeot è tornata a questa modalità sportiva per dimostrare le prestazioni e le possibilità della tecnologia diesel HDi, lanciandosi la sfida di vincere la 24 Ore di Le Mans con un veicolo di queste caratteristiche. Gli anni di lavoro e di preparazione sono stati premiati al meglio con la doppietta della Peugeot 908 HDi FAP nel 2009, a cui si sono affiancate altre celebri vittorie come la 1.000 km di Spa e la 12 Ore di Sebring, nel 2010 e nel 2011.

Attualmente, Peugeot Sport mette tutta la sua esperienza e maestria tecnica nello sviluppo di una gamma di vetture super sportive, con elettrificazione ed emozioni al volante come portate principali. La concept car Peugeot 508 Engineered by Peugeot Sport è solo un’anteprima.