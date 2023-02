Nuova Fiat Panda e Alfa Romeo B-SUV: due auto fondamentali al debutto nel 2024

Alfa Romeo e Fiat sono destinate a far parlare molto di loro nei prossimi anni nel settore auto. Le due case automobilistiche infatti saranno protagoniste di numerose novità che entreranno a far parte della loro gamma in futuro. In particolare il 2024 sarà un anno davvero importante per i due brand di Stellantis. Infatti l’anno prossimo faranno il loro debutto due auto considerate fondamentali per quanto riguarda il loro futuro: nuova Fiat Panda e Alfa Romeo B-SUV.

Il 2024 sarà un anno fondamentale per Fiat e Alfa Romeo con il lancio della nuova Fiat Panda e di Alfa Romeo B-SUV

Si tratta di due auto che dovrebbero fare la differenza. Infatti la nuova Fiat Panda andrà a collocarsi un segmento di mercato molto importante per Fiat e da cui la casa italiana manca dal 2018 e cioè quello delle hatchback di segmento B. Mentre il Biscione con Alfa Romeo B-SUV farà il suo debutto nel segmento dei SUV compatti in cui prima d’ora Alfa Romeo non aveva mai messo piede.

Sia la nuova Fiat Panda che la futura Alfa Romeo B-SUV dovrebbero garantire un cospicuo aumento delle immatricolazioni e delle quote di mercato alle due case automobilistiche italiane. Entrambi i modelli saranno svelati nella prima metà del prossimo anno. Il primo ad arrivare dovrebbe essere il SUV compatto del Biscione, mentre per la nuova Panda si dovrà aspettare la metà del prossimo anno.

Nuova Fiat Panda e Alfa Romeo B-SUV potrebbero entrambe essere protagoniste di importanti rivelazioni entro la fine del 2023. Del modello di Alfa Romeo sappiamo che sarà svelato il nome e forse anche le prime immagini. Anche della famosa vettura di Fiat potrebbero trapelare i primi teaser. Entrambi questi modelli saranno prodotti da Stellantis nell’est dell’Europa. L’auto di Fiat in Serbia, quella di Alfa Romeo in Polonia.

Nuova Fiat supermini

Nuova Fiat Panda e Alfa Romeo B-SUV in breve tempo dovrebbe diventare le due auto più vendute dei rispettivi brand. La prima avrà uno stile molto diverso dal modello attuale e arriverà sul mercato solo in versione elettrica e con una lunghezza intorno ai 4 metri. Il veicolo di Alfa Romeo sarà lungo circa 420 – 430 cm e come spiegato dal CEO Imparato sarà molto apprezzato da chi in passato era fan di MiTo e Giulietta. Inoltre Imparato ha pure affermato che l’auto sarà un SUV sui generis. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di queste due attese auto nei prossimi mesi.