Alfa Romeo inizia il 2023 nel migliore dei modi in Germania

Per Alfa Romeo il 2023 inizia con dati di mercato estremamente positivi anche in Germania. A gennaio, in quello che è il mercato auto più importante del continente sono stati immatricolati l’85 per cento in più di veicoli nuovi del marchio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Con vendite stabili di Giulia e Stelvio, Alfa Romeo Tonale, introdotta nel 2022, ha contribuito in modo significativo a questo successo. Il primo modello elettrificato del marchio ha rappresentato il 43 per cento del totale di 430 nuove Alfa Romeo immatricolate nel gennaio 2023.

In Germania il 2023 di Alfa Romeo inizia molto bene con una crescita forte delle immatricolazioni

Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands del Gruppo Stellantis ha dichiarato in proposito: “L’ottimo risultato di gennaio stuzzica l’appetito per qualcosa di più. Penso che possiamo aspettarci un 2023 forte per lo storico marchio milanese. Alfa Romeo Tonale detiene già un’ampia quota di immatricolazioni. Come conosco i fan del nostro marchio, il nuovo modello di punta Tonale Plug-in Hybrid Q4 continuerà a incrementare le vendite. Questa tendenza dimostra che Alfa Romeo è sulla buona strada con la sua strategia di elettrificazione”.

Insomma un buon inizio di anno per Alfa Romeo anche in Germania in questo 2023 che si prospetta come un anno ricco di soddisfazioni per la casa automobilistica milanese che viene già da due anni in cui è tornata a fare utili con la prospettiva di aumentare e non di poco le sue vendite grazie all’arrivo sul mercato della gamma completa del SUV Tonale che di recente ha visto l’aggiunta della top di gamma Tonale Plug-in Hybrid con motore elettrificato da 280 cavalli. Non è un caso che la produzione del SUV a Pomigliano è stata di recente aumentata con l’introduzione di una seconda linea. Questo proprio grazie al buon andamento sul mercato del modello a livello globale.