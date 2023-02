Alfa Romeo F1 Team Stake: domani 7 febbraio il debutto della nuova C43

Alfa Romeo è lieta di annunciare la presentazione della nuova vettura, l’Alfa Romeo F1 Team Stake, che si svolgerà in diretta martedì 7 febbraio alle ore 10:00. Fuso orario greco. L’evento si svolgerà presso la base della squadra a Hinwil in Svizzera, e il pubblico avrà l’opportunità di guardarlo in diretta via internet. Il debutto della nuova C43, alle 10:30 sarà seguito dalle dichiarazioni di: Alessandro Alunni Bravi (Team Leader), Jan Monchaux (Direttore Tecnico) e dei piloti del team Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e Théo Pourchaire.

Domani debutta la nuova monoposto di Alfa Romeo F1 Team Stake

C’è grande curiosità di sapere come sarà la nuova monoposto del team Alfa Romeo F1 Stake nell’ultima stagione in cui Alfa Romeo sarà il title sponsor della scuderia. A fine stagione infatti Sauber e il Biscione si separeranno di comune accordo con la scuderia elvetica promessa sposa di Audi che entrerà in Formula 1 nel corso dei prossimi anni.

Con Fred Vasseur che ha lasciato il team per unirsi alla Ferrari per la nuova stagione di Formula 1, una nuova gerarchia è nata all’interno della scuderia sotto forma del CEO Andreas Seidl e del rappresentante del team Alessandro Alunni Bravi l’obiettivo sarà quello di migliorare ulteriormente quanto di buono fatto lo scorso anno quando il team si è piazzato al sesto posto nella classifica costruttori dello scorso anno.

Vedremo dunque domani che novità arriveranno dal team Alfa Romeo F1 Stake. Ricordiamo comunque che nei giorni scorsi attraverso il suo amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, Alfa Romeo ha fatto sapere che continuerà nel motorsport anche nei prossimi anni. Durante l’estate saranno fatti degli importanti annunci e capiremo se la casa automobilistica milanese continuerà con la Formula 1 o si dedicherà a qualche altra competizione automobilistica come ad esempio l’Endurance.