Alfa Romeo GT Junior da gara all’asta

Un’Alfa Romeo GT Junior da gara del 1976, con omologazione stradale, viene proposta alla tentazione dei potenziali acquirenti da Silverstone Auctions. La nota casa d’aste la metterà in vendita in occasione dell’evento Race Retro International Motorsport Show 2023, nella giornata del 25 febbraio 2023.

Una volta questo esemplare era usato come auto da corsa, anche abbastanza competitiva. Ora presenta le specifiche richieste per poter circolare sulle normali arterie viarie, in mezzo al traffico di tutti i giorni. Le stime della vigilia vanno da 28 mila a 34 mila sterline, ma nelle vendite all’incanto l’effetto sorpresa è sempre possibile, tante volte verso l’alto. Molto dipende dalla contesa che si scatena fra i potenziali acquirenti. In questo caso le offerte potranno essere fatte in sala, per telefono, in diretta online o tramite commissione.

L’Alfa Romeo GT Junior destinata a passare di mano è di colore rosso ed ha la guida a destra. Nel tempo ha accumulato una percorrenza di 47.500 miglia. Questo esemplare appartiene alla serie 105 Coupé e versa in condizioni molto interessanti. Convertito in bolide da gara negli anni 2000, ha corso per alcune stagioni, raccogliendo risultati lusinghieri, come alcune vittorie di classe.

Fra le modifiche apportate al motore da 2 litri, delle camme dal profilo più spinto. Aggiornati il radiatore e le sospensioni. Diverso anche l’impianto di scarico. Ovviamente i freni, le sospensioni e l’allestimento della vettura hanno assunto una configurazione racing, in linea con la destinazione del modello. Come evidenziato, l’auto si è dimostrata molto competitiva.

La sua importazione nel Regno Unito risale al 2017. Dopo il suo ingresso in UK questa creatura del “biscione” è stata sottoposta a un restauro progressivo, con revisioni e sostituzioni fatti nel segno dell’originalità. Ci sono diverse fatture a documentare i lavori svolti. Il motore è stato oggetto di specifici trattamenti, per dargli la tempra dei tempi migliori. Infine è stata eseguita una riverniciatura professionale completa in un rosso corretto per l’epoca.

Oggi la vettura si propone ai potenziali acquirenti con credenziali molto appetibili. Con alcuni aggiornamenti delle attrezzature di sicurezza potrebbe essere ancora una volta diventare un’auto da corsa competitiva, magari da usare a Goodwood, ma penso che la cosa migliore da fare sia lasciarla nella configurazione in cui si trova. Base di lavoro per questa coupè dai trascorsi sportivi fu la 2000 GT Veloce, spinta da un motore da 1962 centimetri cubi di cilindrata che, nella versione standard, sviluppava una potenza massima di 132 cavalli DIN (150 cavalli SAE).

L’accelerazione da 0 a 100 km/h veniva liquidata in 7.2 secondi; in 12.6 secondi venivano messi in archivio i 400 metri con partenza da fermo. La velocità massima si spingeva oltre la soglia dei 195 km/h. Il look, rispetto alle versioni precedenti della stessa famiglia, subì dei piccoli cambiamenti, come l’innesto di una mascherina anteriore con barre cromate e scudetto Alfa Romeo in rilievo e di luci posteriori maggiorate. Anche l’abitacolo venne sottoposto ad alcuni adeguamenti. Ora un esemplare di questa specie della casa milanese è pronto a passare di mano.

Once used as a competitive race car, this charming little Alfa Romeo GT Junior is now offered in a fast-road guise, perfect for those Sunday breakfast runs!



More info – https://t.co/SaUlkuT0HN#silverstoneauctions #raceretro @raceretro_ pic.twitter.com/BV8wr4jKvC — Silverstone Auctions (@silverstoneauc) January 26, 2023

Fonte | Silverstone Auctions