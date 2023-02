Alfa Romeo: ecco con quali auto conquisterà gli USA

Alfa Romeo nei prossimi anni è intenzionata a conquistare gli USA. Dopo l’arrivo di Tonale i cui ordini si sono aperti nelle scorse settimane e sembrano essere partiti con il piede giusto anche in Nord America, in futuro la casa automobilistica del Biscione introdurrà altri modelli in quel mercato che rimane il più importante al mondo quanto meno per quello che concerne le auto premium categoria in cui rientrano anche le vetture lo storico marchio milanese.

Alfa Romeo: 5 auto per conquistare gli Stati Uniti

Larry Dominque responsabile del marchio Alfa Romeo negli Stati Uniti ha detto quante e quali auto arriveranno negli USA nei prossimi anni. In futuro Il biscione sarà presente in quel mercato con 5 auto. La prima è già arrivata e si tratta di Tonale PHEV di cui presto saranno resi noti i risultati negli USA che a quanto pare sembrano essere già molto buoni.

A seguire toccherà alla nuova generazione di Giulia che arriverà nel 2025 e che come sappiamo sarà completamente elettrica. La vettura si ricaricherà in 18 minuti avrà autonomie fino a 700 km e potenze che andranno da 350 a 800 cavalli. A seguire a fine 2026 arriverà anche la nuova generazione di Stelvio anche questa sarà solo elettrica con caratteristiche tecniche e meccaniche simili alla Giulia con cui condividerà la nuova piattaforma STLA Large.

Nel 2027 arriverà anche una nuova ammiraglia del Biscione che come vi abbiamo riportato in un altro nostro articolo si potrebbe chiamare nuova GTV e avere le sembianze di una berlina coupé a 4 posti elettrica di grandi dimensioni che arriverebbe come rivale di Porsche Taycan. Il quinto modello che completerebbe la gamma di Alfa Romeo negli USA sarà una vettura erede di Giulietta. Non è detto che si tratti di una vera e propria berlina potendo anche essere un mix tra una classica hatchback e un crossover. Molto probabilmente con carattere ancora più sportivo rispetto alla Tonale.

Non ci sarà spazio invece negli USA per il B-SUV che sarà lanciato il prossimo anno e sarà prodotto in Polonia Tychy. Evidentemente l’auto viene considerata troppo piccola per gli USA. Di questa auto Imparato di recente ha detto che farà contenti i fan delle vecchie MiTo e Giulietta e che non sarà un vero e proprio SUV. Con queste auto Alfa Romeo punta a conquistare il segmento premium del mercato auto americano che sarà coperto all’80% potendo così finalmente dare serio filo da torcere alle rivali tedesche di Audi, BMW e Mercedes.