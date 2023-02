Ferrari Purosangue: ecco come sarebbe stata negli anni ’80

In un render realizzato dal famoso sito Carscoops nelle scorse ore viene immaginata come sarebbe stata Ferrari Purosangue se invece che nel 2022 fosse stata lanciata negli anni ’80. Il fantasioso render prende spunto dal modello originale di quello che è il primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante a cui vengono aggiunte alcune caratteristiche tipiche delle auto di quell’epoca ed in particolare delle vetture realizzate in quel decennio dalla casa automobilistica di Maranello.

Ecco come sarebbe stata negli anni ’80 la Ferrari Purosangue

Il risultato è molto interessante e mostra una Ferrari Purosangue in stile retrò con qualcosa in comune con auto quali Ferrari Testarossa e anche Ferrari 288 GTO/Mondial. C’è probabilmente anche qualcosa della Fiat Ritmo. Forse la parte migliore del design di questo SUV, però, è l’interno.

Pieno di grandi quadranti, grandi leve del cambio e pulsanti che corrono lungo la colonna centrale, oltre ai sedili simili a sedie a sdraio che si trovavano spesso nelle auto italiane dell’epoca, così come quelli che sembrano essere alcuni schermi in stile anni ’80, il SUV sembra un modo fantastico per arrivare alla tua prossima settimana bianca.

Ricordiamo che Ferrari Purosangue dopo molti anni di attesa è stato finalmente presentato nel mese di settembre del 2022 non deludendo le attese. Il modello è stato molto apprezzato da appassionati e addetti ai lavori.

Non a caso il SUV del produttore di Maranello è già esaurito per i prossimi 2 anni e si appresta a diventare il modello più venduto di sempre della Ferrari dato che le sue vendite annuali corrisponderanno grosso modo al 20 per cento del totale delle immatricolazioni della casa automobilistica del cavallino rampante. Vedremo dunque a proposito di questo modello che novità arriveranno nel corso delle prossime settimane.