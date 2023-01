Alfa Romeo Quadrifoglio: le future auto toccheranno i 1.000 CV

Alfa Romeo nei prossimi anni vuole trasformarsi in un brand di auto elettriche ad alte prestazioni. Lo ha confermato nelle scorse ore il numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato che intervenuto in Giappone alla presentazione del SUV Tonale ha detto cose molto interessanti a proposito del futuro della casa automobilistica milanese. Tra le varie cose si è parlato della futura gamma Quadrifoglio che proprio nel 2023 festeggia 100 anni.

Quadrifoglio continuerà ad avere un ruolo fondamentale nella gamma di Alfa Romeo

Imparato ha dichiarato che Quadrifoglio continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma dello storico marchio milanese anche in futuro quando Alfa Romeo a partire dal 2027 venderà solo auto elettriche al 100 per cento sia in Europa che in Nord America. Le future Quadrifoglio continueranno ad essere le top di gamma del Biscione con potenza fino a 1.000 cavalli, prestazioni di altissimo livello e ricarica ultra rapida grazie ad una piattaforma a 800 volt che consentirà a queste auto di ricaricarsi in circa 18 minuti.

Anche nell’era delle auto elettriche Alfa Romeo vuole porsi come un brand premium che punta forte sulla sportività. Infatti la sua gamma in futuro non comprenderà solo SUV e crossover ma anche berline, coupé e auto sportive. Del resto per ottenere prestazioni eccellenti con motori elettrici l’aerodinamicità sarà fondamentale e questo ovviamente è importante al fine di mantenere nella gamma anche auto che non siano SUV.

Il primo modello completamente elettrico ad arrivare sarà il B-SUV nel 2024. Di questo modello conosceremo il nome e le prime immagini entro la fine del 2023. La prima auto elettrica ad alte prestazioni della famiglia Quadrifoglio dovrebbe arrivare entro la fine del 2025 e potrebbe essere la seconda generazione della berlina Giulia. A seguire la famiglia Quadrifoglio comprenderà anche altre vetture come la nuova generazione di Stelvio e un’ammiraglia di segmento E che sarà lanciata nel 2027 e pensata per fare bene negli Stati Uniti.