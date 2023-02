Jeep Wrangler: dura concorrenza da parte di Ford Bronco negli USA

Dopo decenni come veicolo fuoristrada dominante in America, Jeep Wrangler sta vedendo Ford Bronco sottrarre una grossa fetta di vendite con i due marchi iconici altamente competitivi che combattono per attrarre nuovi clienti. A gennaio, Ford ha visto le vendite di Bronco aumentare del 25,5 per cento su base annua, mentre le vendite del fuoristrada di Jeep sono diminuite del 25 per cento.

Ford Bronco si avvicina sempre più a Jeep Wrangler come numero di vendite negli USA

Il vantaggio nelle vendite di Jeep è diminuito da 913 veicoli a novembre e 470 a dicembre dello scorso anno a soli tre a gennaio, secondo i dati sulle vendite del settore che sono stati resi noti nelle scorse ore. A gennaio, Ford ha venduto 10.170 Bronco (in aumento rispetto alle 8.101 dell’anno precedente) rispetto alle 10.173 di Jeep Wrangler (in calo rispetto alle 13.556), secondo i dati di vendita del settore.

E circa il 60 per cento dei clienti Bronco proveniva da fuori Ford e principalmente Jeep, ha detto il portavoce di Ford Said Deep. Tutte le case automobilistiche tengono traccia della provenienza dei nuovi clienti per valutare le prestazioni del veicolo. Qualsiasi conquista competitiva superiore al 50% è considerata di grande successo, ha affermato Ford.

Mentre il divario si sta riducendo, Deep ha detto che il team Ford non sta ancora stappando bottiglie di champagne. Nel 2022, Jeep ha venduto 181.409 Jeep Wrangler mentre Ford ha venduto 117.057 Bronco. La Jeep del 2023 ha un prezzo base stimato di $ 30.000, mentre il Bronco del 2023 ha un prezzo base stimato di $ 32.000

Ford ha messo inoltre in evidenza che Stellantis ha una fabbrica a Toledo dedicata alla produzione di Jeep Wrangler, mentre i pickup Bronco e Ranger sono costruiti nello stesso sito a Wayne, nel Michigan. Quindi Ford ha dovuto rinunciare alla produzione di un veicolo per costruire l’altro piuttosto che avere un impianto dedicato.

Per quanto riguarda le vendite, gennaio e febbraio sono considerati mesi di vendita lenti nel settore rispetto ai massimi di dicembre e giugno. Quindi questi numeri sono intriganti, ha affermato Erich Merkle, analista di vendite negli Stati Uniti per Ford.

“Siamo a un sottile strato di vernice dal superare il nostro storico rivale”, ha detto. “Stiamo lavorando sodo per soddisfare gli ordini. Abbiamo lanciato Bronco solo nel giugno 2021, virtualmente, nel bel mezzo di una pandemia. … Bronco è stato concepito con Wrangler nel mirino. Sta superando di gran lunga le nostre aspettative.”