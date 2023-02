Fiat leader in Italia nel mercato delle auto elettriche

Fiat ha iniziato molto bene il suo 2023 in Italia. Nel mese di gennaio che si è da poco concluso la principale casa automobilistica italiana è risultata ancora una volta essere leader del segmento delle auto elettriche con una quota di mercato del 16,6 per cento. Questo dato rappresenta una crescita rispetto al mese di gennaio del 2022 di 1,6 per cento. Lo scorso anno infatti la quota di mercato era stata del 15 per cento.

Grazie a Fiat 500 la casa italiana a gennaio 2023 è leader del mercato delle auto elettriche al 100%

Merito di questo importante risultato per il brand di Stellantis è di Fiat 500 che da sola oltre ad essere leader del segmento delle auto elettriche ha ottenuto una quota di mercato del 16,3 per cento. Insomma si tratta di un ottimo risultato per la principale casa automobilistica italiana che sembra avere le carte in regola per dominare questo segmento in Italia e in Europa nei prossimi anni non solo grazie alla nuova 500 che nel 2023 dovrebbe essere prodotta in 100 mila unità a Mirafiori, ma anche grazie ad altri modelli che presto arriveranno.

Ricordiamo infatti che la nuova Fiat 600 che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi avrà una versione completamente elettrica con lo stesso motore di Jeep Avenger da 156 cavalli e 400 km di autonomia. Questo modello dovrebbe fornire un grosso contributo per la crescita ulteriore delle immatricolazioni della casa automobilistica torinese nel crescente segmento delle auto elettriche al 100 per cento che il brand di Stellantis già domina da un po’.

Segnaliamo che anche nel segmento dei veicoli commerciali leggeri elettrici al 100 per cento Stellantis è leader di mercato con oltre il 44 per cento di quota grazie in particolare a Fiat che anche in questo caso è leader del segmento.