Jeep Grand Cherokee è il migliore SUV da acquistare nel 2022

La Jeep Grand Cherokee di quinta generazione, nota per la sua leggendaria capacità 4×4, la raffinatezza su strada superiore, lo stile premium e l’artigianato dentro e fuori, ha ottenuto il massimo dei voti nella competizione annuale Best Car to Buy Awards da The Car Connection. In particolare, la nuova Grand Cherokee è stata nominata Best SUV to Buy 2022.

I giudici di The Car Connection hanno elogiato la sua maggiore capacità interna, le caratteristiche di sicurezza di nuova generazione, i servizi premium e il nuovo gruppo propulsore ibrido plug-in disponibile nella versione 4xe.

Jeep Grand Cherokee: The Car Connection ha eletto la nuova generazione Best SUV to Buy 2022

Altri dettagli degni di nota includono motori ancora più agili ed efficienti, una spaziosa versione a tre file per la prima volta in assoluto (Jeep Grand Cherokee L) e interni lussuosi completamente nuovi che mostrano materiali moderni realizzati a mano e caratteristiche tecnologiche di prima categoria.

La Jeep Grand Cherokee 2022 si è fatta un nome grazie alle sue capacità off-road, afferma il direttore editoriale di Internet Brands Automotive Marty Padgett. La nuova generazione si è evoluta in diversi modi, con più caratteristiche di lusso, più sedili e più scelte di propulsione.

La quinta generazione del SUV si basa sulla sua eredità, proponendo un nuovo gruppo propulsore ibrido plug-in. La Grand Cherokee 4xe è in grado di garantire circa 40 km di autonomia in modalità 100% elettrica e una percorrenza combinata di oltre 708 km.

Il sistema è costituito da due motori elettrici, un pacco batteria da 400V, un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri e la trasmissione automatica TorqueFlite a 8 marce per la massima efficienza e capacità.

Per la prima volta è disponibile anche la versione con sette posti a sedere

Lo scorso anno, invece, ha debuttato la versione a tre file Jeep Grand Cherokee L per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti Jeep che chiedono più spazio e funzionalità. Questo modello propone sette posti a sedere e un maggior volume di carico. Il passo allungato del veicolo crea un ampio spazio interno che offre ai passeggeri più spazio per le gambe.

A bordo della Jeep Grand Cherokee 2022 ci sono oltre 110 funzioni avanzate di sicurezza e protezione. Esempi sono le telecamere per la visione notturna, la visione a 360° e vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Non mancano un display touch da 10.25 pollici per il passeggero anteriore, un sistema di telecamere per il monitoraggio dei sedili posteriori, un impianto audio McIntosh con 19 altoparlanti da 950W e sistema di infotainment per i sedili posteriori con Amazon Fire TV integrato.

Infine, la Grand Cherokee di quinta generazione viene fornita con il pluripremiato sistema di infotainment Uconnect 5 con supporto Apple CarPlay wireless e Android Auto.