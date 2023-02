Fiat mantiene la leadership di mercato a gennaio con il 21,8% di quota in Brasile

Fiat ha iniziato l’anno con il “piede giusto” in Brasile. La principale casa automobilistica italiana ha chiuso il primo mese del 2023 nuovamente leader del mercato brasiliano con una quota di mercato del 21,8 per cento e oltre 28.582 unità immatricolate, una crescita di 1,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, tre modelli del marchio di Stellantis sono nella top 10 tra i più venduti nel Paese.

Fiat inizia bene il suo 2023 in Brasile e si conferma leader di mercato

Il pickup Fiat Strada ha venduto più di settemila unità, Argo ha ottenuto 4.281 immatricolazioni e Mobi ha venduto 4.208 unità a gennaio. Un altro punto forte è che Fiat è rimasta al vertice in tre segmenti: hatchback (23,4 per cento), pickup (45 per cento) e furgoni (37,4 per cento). Vale anche la pena ricordare che il marchio ha conquistato la leadership nel retail e nelle vendite dirette.

“L’anno scorso è stato incredibile e iniziare il 2023 al vertice del mercato è incoraggiante, ma non ci accontenteremo. Continuiamo a lavorare per portare sempre più innovazioni ai nostri consumatori. Ecco perché abbiamo iniziato l’anno con le novità. A gennaio abbiamo lanciato l’Argo con trasmissione CVT, che arriva come una delle automatiche più economiche del Paese.”

” In questo semestre arriverà sul mercato anche il Nuovo Ducato, nuovo punto di riferimento tra i SUV. Questo è solo l’inizio. Avremo ancora molte innovazioni da Fiat nel 2023 per seguire questo percorso di successo e leadership nel mercato brasiliano”, ha affermato Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth in Sud America. Si spera naturalmente che questo possa essere solo il primo tassello di un altro anno da ricordare per la casa automobilistica italiana che vuole essere sempre più protagonista in quello che rimane il più importante mercato auto del continente sudamericano.