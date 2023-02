Stellantis: eliminato il turno di notte a Sochaux

Arrivano brutte notizie per lo stabilimento Stellantis di Sochaux. Il gruppo automobilistico ha comunicato nelle scorse ore l’intenzione di mettere fine al turno di notte. Questo significa che la fabbrica che attualmente produce Peugeot 3008 e Peugeot 5008 costruirà circa 400 auto in meno ogni giorno. L’attività notturna si interromperà all’inizio di aprile, precisa la direzione. Saranno mantenuti due team di produzione diurni.

Stellantis elimina il terzo turno di produzione a Sochaux: saranno prodotte 400 auto in meno al giorno

Attualmente il sito di Stellantis produce 1.200 auto quindi questo numero sarà ridotto di un terzo. I sindacati francesi che rappresentano i lavoratori della fabbrica del gruppo automobilistico non sono del tutto sorpresi dalla notizia. Sapevano che vi era stato un calo della domanda solo che non si aspettavano un taglio così netto della produzione con l’addio del turno di notte e la conferma solo dei due turni diurni.

Per Benoît Vernier della CFDT, questo improvviso calo della produzione è principalmente spiegato dall’attuale mercato automobilistico. Non è solo la situazione della 3008, di cui si attende una nuova versione, ma il mercato ad essere piuttosto in calo. Il gruppo Stellantis continua a risentire fortemente dei problemi logistici, con 33.782 vetture vendute (-9,48%) e vendite limitate di Peugeot e Citroën. Secondo i sindacati, molte auto sono ancora in giacenza e in attesa di spedizione.

La domanda che adesso sindacati e lavoratori si fanno e cosa ne sarà dei 750 dipendenti che lavorano in questo momento nel turno di notte dello stabilimento Stellantis di Sochaux. Alcuni di loro sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato. Ma altri sono solo a tempo determinato. Questi ultimi ovviamente sono quelli che in questo momento rischiano di più per quanto riguarda il futuro nella fabbrica.

Ricordiamo che attualmente lo stabilimento Stellantis di Sochaux impiega 2.700 addetti alla produzione, oltre a quasi 1.000 lavoratori temporanei. Il turno di notte non era mai stato interrotto negli ultimi sei anni, tranne durante il lockdown del covid-19 e nel 2022 a causa della carenza di semiconduttori.