Ferrari SF90 Versione Speciale: nuovo avvistamento per la Ferrari più potente di sempre

Ferrari SF90 Versione speciale continua i suoi test in strada in attesa del debutto che avverrà nel corso del 2023 e che sarà uno dei più importanti per quanto riguarda la casa automobilistica del cavallino rampante. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo un nuovo avvistamento del prototipo camuffato che è stato immortalato nelle foto spia pubblicate da Derek.Photography.

Avvistata in nuove foto spia il prototipo di Ferrari SF90 Versione Speciale

Le foto spia che vi mostriamo sono state scattate a Maranello nei pressi dello stabilimento della casa automobilistica. La Ferrari SF90 Versione Speciale è stata già immortalata diverse volte e nelle ultime occasioni sembra indossare la carrozzeria definitiva. L’auto sarà la Ferrari più potente di sempre superando la potenza di circa mille cavalli della Ferrari SF90 Stradale.

La Ferrari SF90 Versione Speciale subirà alcuni ritocchi estetici che la renderanno più aggressiva nel design ma che serviranno soprattutto a migliorare ulteriormente la sua aerodinamica. La super car del cavallino rampante sarà sottoposta ad una cura dimagrante pesando molti chili in meno rispetto alla SF90 Stradale e anche questo ovviamente darà un grosso contributo al miglioramento delle sue prestazioni.

Nella zona anteriore notiamo un paraurti più prominente e dalla forma diversa e anche uno spoiler. Anche il cofano dell’auto dovrebbe subire alcune modifiche per quanto concerne forme e prese d’aria. Nella parte posteriore notiamo la presenza di un grande spoiler. Anche in questo caso l’obiettivo sarà quello di migliorare l’aerodinamica di questo veicolo.

Al momento non si sa molto su quelle che saranno le caratteristiche tecniche di questo atteso modello. Sicuramente nel corso delle prossime settimane man mano che ci avvicineremo al debutto della nuova Ferrari SF90 Versione Speciale emergeranno nuovi dettagli relativi alle caratteristiche di questa super car del cavallino rampante.