Alfa Romeo e Lancia protagoniste al salone Rétromobile 2023

Alfa Romeo e Lancia saranno due delle principali protagoniste del Salone parigino Rétromobile che inizierà giorno 1 febbraio e durerà fino al 5 febbraio. Per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione, il brand milanese sarà presente con due preziosi esemplari della collezione Heritage, l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint (1956) e una rarissima e leggendaria Alfa Romeo SZ (1989).

Ecco le auto che Alfa Romeo e Lancia esporranno al Rétromobile 2023 di Parigi

Oltre a queste due eccezionali auto che fanno parte della storia del Biscione, i visitatori della mostra avranno l’opportunità di sperimentare una gamma di servizi creati appositamente per i modelli classici del marchio. Alla base di tutte queste iniziative c’è il programma ” Alfa Romeo Classiche“, in cui è coinvolto il management dell’azienda, dall’Amministratore Delegato del Biscione e il Responsabile del dipartimento Heritage, agli specialisti del Museo di Arese.

L’obiettivo è preservare il patrimonio storico attraverso l’esame approfondito e la certificazione delle auto d’epoca. Il programma Classiche consente ai possessori di Alfa Romeo d’epoca di certificare la propria auto e di avere uno storico completo a partire dal giorno di produzione. Il “Certificato di Autenticità” assicura che il veicolo è stato accuratamente controllato per l’autenticità e la funzionalità di tutte le sue parti. Contemporaneamente, attraverso il “Servizio di Restauro, lo stesso gruppo di esperti si occupa della ricostruzione di auto per conto di privati, con le stesse modalità che seguono anche per la ricostruzione delle vetture ospitate dal Museo “La Macchina del Tempo”.

Per quanto riguarda invece Lancia, la casa automobilistica piemontese, sarà presente con l’imbattibile Lancia Rally 037 che vinse il Mondiale di Rally esattamente 40 anni fa. Questa vettura è stata l’ultima auto a trazione non integrale a trionfare nel mondiale Rally. Inoltre la casa italiana approfitterà di questo importante evento che attirerà oltre 130 mila visitatori per sostenere il programma “Lancia Classiche” per promuovere l’originalità e l’autenticità delle proprie vetture storiche.