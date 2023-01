Furto Ferrari, banda agli arresti: il video che terrorizza il web

I ladri d’auto sono sempre pronti a mettere in atto i loro piani per assicurarsi bolidi di altissima cilindrata. Anche in Italia, purtroppo, si verificano spesso degli episodi a dir poco spiacevoli, ma in questa occasione le gesta dei malviventi hanno seminato terrore in Canada. In un mese Toronto ha riportato un paio di casi di furto delle Ferrari.

I responsabili della aggressioni non si sono limitati a ciò, bensì hanno minacciato la stessa incolumità delle vittime. I bolidi sottratti sono stati una F12 da 2 milioni di dollari e una 488 Spider da 300 mila dollari.

Ferrari, furti da milioni di euro: in un video il modus operandi della gang di Toronto

Le Forze dell’Ordine di Toronto hanno smascherato i responsabili, condividendo un video in rete per mettere a conoscenza la comunità locale del modus operandi. Le immagini ritraggono due figure a bordo di una BMW M3, probabilmente rubata a sua volta, mentre si mettono in coda a una Ferrari.

Dopodiché, scendono dal mezzo e intimano al conducente del veicolo di Maranello di consegnarne le chiavi, puntando un coltello. Le autorità di Toronto hanno riferito che una delle due vittime ha tentato di sfuggire alla morsa, venendo ferito, fortunatamente in maniera lieve. Comunque, le dichiarazioni proferite alla stampa offrono un quadro dettagliato della personalità dei delinquenti, determinati a mettere le mani sul “bottino” a qualunque costo.

Ottenute le chiavi, uno dei ladri sale sulla Ferrari, mentre l’altro torna al volante della BMW e insieme raggiungono un parcheggio sotterraneo. Il tutto sembra perfettamente studiato, a conferma che non si trattano di banali teppisti.

La Polizia è riuscita a catturare tre dei quattro autori delle operazioni. L’unico a essere tuttora in libertà è Ryan Tyson, un ragazzo di 23 anni. Oltre alle azioni incriminate, il giovane sarebbe nel mirino per aver superato un posto di blocco investendo due agenti.

L’ispettore Ryan Harris lo ha definito un soggetto pericoloso e armato. Pertanto, qualora dovessero imbattersi, i proprietari delle Ferrari sono invitati a non opporre resistenza. La sicurezza personale – ha concluso – vale ben più di qualsiasi auto possiedano. Di seguito vi riportiamo il filmato diramato dalle Forze dell’Ordine, che ha già fatto il giro di tutto il mondo, lasciando attoniti migliaia di utenti.