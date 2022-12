Ferrari F12 tdf unica in vendita all’asta

Una splendida Ferrari F12 tdf del 2017 sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s nella sessione di vendita che andrà in scena il 26 gennaio 2023 a Phoenix, in Arizona (Stati Uniti). Le stime della vigilia, per questo esemplare con telaio ZFF81BFA3H0224694, ballano in un range fra 1,1 e 1,3 milioni di dollari. In casi del genere, però, le cifre possono lievitare ulteriormente, se si instaura una sfida a suon di rilanci fra i potenziali acquirenti. La componente emotiva può fare la differenza, spingendo in alto il prezzo di aggiudicazione. Fra qualche settimana vedremo come andrà a finire.

L’auto in catalogo appartiene ad una tiratura limitata di 799 pezzi, realizzati dal 2015 al 2017. Solo 299 di questi sono finiti negli USA. Il proprietario dell’auto di cui ci stiamo occupando non ha badato a spese per conferirle una specifica identità. Al prezzo base ha aggiunto oltre 170 mila dollari di optional. Fra l’altro, il tizio ha vestito tutto il possibile in fibra di carbonio, incrementando ulteriormente la presenza di questo prezioso materiale sulla “rossa“.

La Ferrari F12 tdf destinata a passare di mano segna poco più di 700 miglia di percorrenza. Come riferisce la scheda di RM Sotheby’s, questo esemplare propone una tinta esterna Rosso Scuderia abbinata ad interni in pelle rossa e nera, al posto del rivestimento standard in Alcantara. Si tratta di una combinazione davvero rara e forse unica, che rende ancora più particolare l’auto, cui l’esclusività non manca certo.

Negli ultimi due anni, questa F12tdf ha subito il cambio dell’olio e del liquido dei freni presso l’assistenza ufficiale di Rancho Mirage (California). Sostituiti pure gli pneumatici e la batteria. Questi interventi, insieme ad alcuni altri di portata minore, sono documentati dalle fatture incluse nel pacchetto di vendita. Fra i punti di forza dell’esemplare in vendita, oltre alla specifica identità, anche il basso chilometraggio: la miscela giusta per farne uno dei migliori offerti oggi alla tentazione di acquisto di qualche facoltoso appassionato.

La Ferrari F12 tdf è, sul piano emotivo, una delle “rosse” più esaltanti dell’era moderna. Questa vettura ha le note giuste per guadagnare il consenso del cuore, già a partire dalle forme sportive e muscolose. Guardandola si viene proiettati in un mondo che evoca le prestazioni e la storia migliore del mito italiano. Un ottimo biglietto da visita. Il resto non è da meno. Le vette dell’eccellenza si raggiungono nel motore V12 aspirato da 6.3 litri di cilindrata, che eroga 780 cavalli di potenza massima, con un vigore da corsa e un sound da mille e una notte. In quest’epoca votata all’elettrificazione, un propulsore del genere rappresenta un toccasana per l’anima degli appassionati.

Non solo poesia, ma anche forza vulcanica, con eruzioni prestazionali da mozzare il fiato. Le cifre raccontano solo in parte questa intensità espressiva: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.9 secondi, velocità massima di oltre 340 km/h. Per dare meglio l’idea del suo temperamento, basta dire che un giro sulla pista di Fiorano viene completato in 1’21″00: un tempo più basso di mezzo secondo rispetto a quello della 488 Pista e distante solo un secondo da quello della 812 Competizione. La Ferrari LaFerrari non è poi molto distante. Penso che ciò basti a dare un’idea abbastanza chiara sullo spessore dinamico del mezzo.

La F12 tdf si è subito affermata come instant classic, entrando a pieno titolo nell’antologia del marchio. Come abbiamo riferito in un’altra circostanza, con lei si vive un coinvolgimento emotivo al top, non eroso dal tempo. La dotazione tecnologica è al vertice, pure col metro attuale. Nel 2015, quando fece il suo debutto in società, questa “rossa” era stellare, su tutti i fronti: motore, aerodinamica e dinamica veicolo. Ad agevolare le sue dinamiche, in pista e su strada, concorre il Passo Corto Virtuale, ovvero il sistema di ruote sterzanti posteriori accoppiato ai controlli elettronici, che regala un’agilità e una stabilità fuori dal comune. Nonostante questa inclinazione alle performance velocistiche, la Ferrari F12 tdf sa essere anche confortevole. Miracoli che solo dalle parti di Maranello sanno fare.

Oggi il suo posto in listino è stato presto dalla 812 Competizione, ma non ha perso una virgola del suo fascino. Chi vuole averne una deve puntare per forza sul mercato dell’usato e sulle aste internazionali. Non capita spesso di trovare un esemplare in vendita. Quando succede, l’interesse dei potenziali acquirenti si fa intenso, perché questa “rossa” è un pezzo di alto collezionismo. RM Sotheby’s, in Arizona, offre la ghiotta opportunità di entrare in possesso di un esemplare straordinario della specie, ma bisogna disporre di un conto in banca molto solido per avere qualche chance di mettere a segno l’acquisto.

Fonte | RM Sotheby’s